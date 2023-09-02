Корейцы кормят свиней человеческими фекалями

Эти свиньи, завезенные из Китая, были использованы как "живые отходники" сотни лет назад. Они жили вблизи человеческих отходов и сами поедали фекалии.

Эта практика была частью борьбы с голодом в сельских деревнях. Свиньи утилизировали человеческие отходы, что позволяло сохранить продовольственную безопасность в деревнях, особенно в периоды неурожаев.

Мясо этих свиней считается особенно нежным и вкусным по местным меркам.

Черные свиньи на острове Чеджу имеют уникальный вид с черной шерстью и продолговатым телом. Их мясо отличается от мяса обычных свиней и считается более вкусным.