Индия самая опасная страна для женщин по мнению туристов

11:58 2023-09-02

Индия сталкивается с серьезной проблемой насилия над женщинами, включая групповые нападения.

Несмотря на введение строгих законов, подобные инциденты продолжаются. Причины в этой проблеме кроются в сложной культуре и демографическом дисбалансе.

В Индии, нападения и изнасилования девочек, особенно тех, которые моложе 12 лет, воспринимаются обыденностью. Законодательство предусматривает строгие наказания, включая пожизненное заключение и даже смертную казнь за подобные преступления. Однако даже такие суровые меры не останавливают насилие.

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    Культурные факторы также играют роль в этой проблеме. В Индии многие жертвы насилия молчат, так как боятся позора и не хотят нарушать клановые связи.

    Судьи и полицейские могут быть подкуплены родственниками насильников, что делает справедливое наказание ещё сложнее.

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    Демографический дисбаланс также вносит свой вклад. В стране мужчин на 80 миллионов больше, чем женщин, что создает нехватку невест.

    Многие мужчины остаются без женщин, и это может способствовать насилию и нападениям.

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