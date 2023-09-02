Индия самая опасная страна для женщин по мнению туристов

Несмотря на введение строгих законов, подобные инциденты продолжаются. Причины в этой проблеме кроются в сложной культуре и демографическом дисбалансе.
В Индии, нападения и изнасилования девочек, особенно тех, которые моложе 12 лет, воспринимаются обыденностью. Законодательство предусматривает строгие наказания, включая пожизненное заключение и даже смертную казнь за подобные преступления. Однако даже такие суровые меры не останавливают насилие.
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