Индия самая опасная страна для женщин по мнению туристов

Культурные факторы также играют роль в этой проблеме. В Индии многие жертвы насилия молчат, так как боятся позора и не хотят нарушать клановые связи.

Судьи и полицейские могут быть подкуплены родственниками насильников, что делает справедливое наказание ещё сложнее.