Индийская пара продала младенца ради iPhone, чтобы стать блогерами

Их странное решение было вызвано нехваткой финансов для покупки оборудования для создания контента. Пара похвасталась своими новыми iPhone 14 перед соседями, вызывая подозрения у окружающих, учитывая их ранние финансовые трудности.

Однако когда соседи заметили, что не слышали ни единого звука от младенца в течение нескольких дней, они обратились в полицию с подозрением в незаконной сделке.

Расследование выявило, что пара действительно продала своего сына соседке, Прянке Гош, исключительно ради приобретения iPhone. Вместо того чтобы оставить ребенка с женщиной, они выбрали незаконный путь, что привело к аресту жены, в то время как муж скрылся и находится в розыске.

Случай вызывает тревогу, так как семилетнюю дочь пара также пыталась продать. Хотя она не стала жертвой торговли, подобные случаи часто включают детей из бедных семей в незаконный оборот (органы, рабыни). Надеется, что справедливость будет восстановлена, и пара будет привлечена к ответственности за свои действия.