В Японии мужчины могут жениться сразу после развода, а женщины нет

13:02 2023-09-02

Японский закон позволяет мужчинам вступать в новый брак сразу же после развода, в то время как женщины обязаны ждать 100 дней, прежде чем повторно выйти замуж.

Это правило связано с потенциальными спорами о родительстве в случае беременности женщины после развода.

Японское законодательство утверждает, что если женщина разводится в состоянии беременности, то ребенок автоматически признается ребенком ее бывшего мужа, если он родится в течение 300 дней после развода. Это может привести к разногласиям о родительстве, если женщина вступает в новый брак через 100 дней после развода.

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    Следовательно, даже если женщина выходит замуж в течение 100 дней после развода, она все равно обязана будет регистрировать отцовство в течение 300 дней с момента окончания предыдущего брака. Этот закон призван регулировать потенциальные споры о родительстве и установление прав и обязанностей в отношении ребенка.

    Однако, вопреки этим правилам, медицинские технологии и ДНК-тесты могут помочь разрешить подобные споры, но не все обращаются за помощью к этим методам, так как они могут быть дорогими.

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