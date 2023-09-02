В Японии мужчины могут жениться сразу после развода, а женщины нет

Следовательно, даже если женщина выходит замуж в течение 100 дней после развода, она все равно обязана будет регистрировать отцовство в течение 300 дней с момента окончания предыдущего брака. Этот закон призван регулировать потенциальные споры о родительстве и установление прав и обязанностей в отношении ребенка.

Однако, вопреки этим правилам, медицинские технологии и ДНК-тесты могут помочь разрешить подобные споры, но не все обращаются за помощью к этим методам, так как они могут быть дорогими.