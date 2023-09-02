В Японии мужчины могут жениться сразу после развода, а женщины нет

Это правило связано с потенциальными спорами о родительстве в случае беременности женщины после развода.
Японское законодательство утверждает, что если женщина разводится в состоянии беременности, то ребенок автоматически признается ребенком ее бывшего мужа, если он родится в течение 300 дней после развода. Это может привести к разногласиям о родительстве, если женщина вступает в новый брак через 100 дней после развода.
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