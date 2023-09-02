Жестокий способ борьбы с курением в Гонконге

13:28 2023-09-02

В Гонконге ситуация с курением остается серьезной проблемой, и власти прибегают к необычным методам, чтобы бороться с этой зависимостью.

Глава министерства здравоохранения Ло Чан Мау предложил обществу активно принимать участие в этой борьбе, уставшись тяжело и осуждающе смотреть на каждого, кто достает сигарету в неподходящем месте.

Оказав такое социальное давление, власти Гонконга надеются, что курящие люди будут склонны бросить курить под воздействием общественного осуждения. Страна уже ввела жесткие штрафы за курение в запрещенных местах, но статистика нарушений остается высокой.

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    Теперь власти Гонконга планируют использовать систему видеонаблюдения для выявления курящих в неположенных местах и последующего привлечения их к административной ответственности. Камеры видеонаблюдения все более широко распространяются в стране, и это может стать дополнительным инструментом в борьбе с курением.

    Однако такие методы вызывают разнообразные реакции общества, и многие высказывают опасения относительно возможных злоупотреблений и нарушений личной приватности.

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