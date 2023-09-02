Жестокий способ борьбы с курением в Гонконге

Глава министерства здравоохранения Ло Чан Мау предложил обществу активно принимать участие в этой борьбе, уставшись тяжело и осуждающе смотреть на каждого, кто достает сигарету в неподходящем месте.
Оказав такое социальное давление, власти Гонконга надеются, что курящие люди будут склонны бросить курить под воздействием общественного осуждения. Страна уже ввела жесткие штрафы за курение в запрещенных местах, но статистика нарушений остается высокой.
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