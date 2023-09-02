Не можете заставить себя работать: привычка, которая поможет доводить дела до конца

Если вы когда-либо сталкивались с проблемой отвлечений и откладывания дел, Виктор Гюго предлагает необычное, но эффективное решение.

Великий французский писатель и поэт Виктор Гюго имел собственный секрет самодисциплины. Его метод был необычным и, возможно, даже эксцентричным: он писал свои произведения абсолютно голым!

Для Гюго это был вид самонаведения дисциплины. Когда он садился за письменный стол, его слуга забирала всю одежду, оставляя его полностью обнаженным. Это решительно исключало соблазн покинуть дом или отвлечься от работы.

Подход Гюго, конечно, уникален и не для каждого, но он подчеркивает важность самодисциплины и концентрации в достижении целей. Ваш метод борьбы с отвлечениями может быть совсем другим, но ключевое значение состоит в том, чтобы найти то, что работает для вас.