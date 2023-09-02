Борьба с клещами: угроза для вашего огорода

Паутинный и луковый клещи - два основных вида, которые становятся настоящей мольбой для огородников. Понимание, как определить их присутствие и как с ними бороться, может спасти ваш урожай.

Паутинный клещ:

Это сосущее насекомое, которое оставляет следы укусов и пятнистость на листьях растений.

Листья начинают деформироваться и покрываться бугорками, а на обратной стороне появляется паутина.

Предпочтительно атакует тыквенные культуры и плодово-ягодные насаждения.

Борьба с паутинным клещом включает в себя полив соляным раствором и опрыскивание растений для профилактики.

Луковый клещ:

Активен в сухую, теплую погоду, особенно в конце июля и августе.

Поедает как корнеплоды под землей, так и растения сверху.

Внешне клещи сохраняют зеленовато-желтую окраску.

Борьба с луковым клещом включает в себя прополку, регулярное рыхление почвы и опрыскивание настойкой из шелухи лука и чеснока.

Берегитесь этих вредителей и проводите профилактические меры, чтобы ваш урожай был защищен.