Борьба с клещами: угроза для вашего огорода

Паутинный и луковый клещи - два основных вида, которые становятся настоящей мольбой для огородников. Понимание, как определить их присутствие и как с ними бороться, может спасти ваш урожай.
Паутинный клещ:
- Это сосущее насекомое, которое оставляет следы укусов и пятнистость на листьях растений.
- Листья начинают деформироваться и покрываться бугорками, а на обратной стороне появляется паутина.
- Предпочтительно атакует тыквенные культуры и плодово-ягодные насаждения.
- Борьба с паутинным клещом включает в себя полив соляным раствором и опрыскивание растений для профилактики.
Луковый клещ:
- Активен в сухую, теплую погоду, особенно в конце июля и августе.
- Поедает как корнеплоды под землей, так и растения сверху.
- Внешне клещи сохраняют зеленовато-желтую окраску.
- Борьба с луковым клещом включает в себя прополку, регулярное рыхление почвы и опрыскивание настойкой из шелухи лука и чеснока.
Берегитесь этих вредителей и проводите профилактические меры, чтобы ваш урожай был защищен.
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