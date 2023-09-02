Борьба с клещами: угроза для вашего огорода

14:40 2023-09-02

Клещи - тайные враги огородников, способные нанести серьезный ущерб вашим растениям.

Паутинный и луковый клещи - два основных вида, которые становятся настоящей мольбой для огородников. Понимание, как определить их присутствие и как с ними бороться, может спасти ваш урожай.

Паутинный клещ:

  • Это сосущее насекомое, которое оставляет следы укусов и пятнистость на листьях растений.
  • Листья начинают деформироваться и покрываться бугорками, а на обратной стороне появляется паутина.
  • Предпочтительно атакует тыквенные культуры и плодово-ягодные насаждения.
  • Борьба с паутинным клещом включает в себя полив соляным раствором и опрыскивание растений для профилактики.

Луковый клещ:

  • Активен в сухую, теплую погоду, особенно в конце июля и августе.
  • Поедает как корнеплоды под землей, так и растения сверху.
  • Внешне клещи сохраняют зеленовато-желтую окраску.
  • Борьба с луковым клещом включает в себя прополку, регулярное рыхление почвы и опрыскивание настойкой из шелухи лука и чеснока.

Берегитесь этих вредителей и проводите профилактические меры, чтобы ваш урожай был защищен.

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