«Федя. Народный футболист» стал народным проектом в Барановичах

Более подробно о главном герое и фильме можно прочитать в публикациях наших коллег. Но для нас главным стало то народное движение, которое возникло вокруг съемок, где роли актеров массовых сцен (АМС) сыграли жители Барановичей и окрестных районов.

Режиссер картины и гендиректор Профессиональной ассоциации футбола России Николай Акелькин рассказал, что в картине для него главным было «передать характер Федора Федоровича и уникальность его личности» и пообещал, что драматургия поможет развеять мифы и кривотолки, которые и сегодня ходят вокруг скромного, простого человека, незазвездившегося на пике карьеры.

Фильм посвящен Фёдору Черенкову, легендарному футболисту, который несмотря на личную драму смог вывести клуб в чемпионы страны в 1987 году.

Мотор! Камера! Снято! Долгожданное снято в один из августовских жарких дней автору фоторепортажа пришлось услышать раз «надцать». Что поделаешь кино только на экране выглядит гладко, а за часовой с лишним картиной стоит огромный труд всего большого съемочного коллектива от режиссера до скромного артиста массовки, который промелькнет где-то в эпизоде. Автор фоторепортажа наведался на центральный стадион города ранним утром в пятницу. Пока еще было прохладно и импровизированный городок из палаток, трейлеров и микроавтобусов только просыпался. За столиками у одного из пунктов питания расположились импозантные мужчины в ретрокостюмах с камерами, как выяснилось, они и есть АМС, играют фотокоров и иностранных репортеров. Будущие коллеги подсказали, где найти администратора. Скоро с пятеркой новичков я стоял уже у одного из трейлеров, который превратился в гардеробную. Рядом толпились студенты, ребята уже не первый день на съемках, их костюмы подписаны и они, оперативно получив реквизит и обмундирование отправлялись переодеваться.

У костюмерных Скоро подошла и наша очередь и нам выдали реквизит по росту и размеру. Единственное, что пришлось достать войлочные стельки из хромовых сапог, а так все было в пору и без предварительной примерки.

У каждого АМС на память остался такой снимок Судя по радиостанциям в коробке у руководителя административной группы только ключевых пунктов, которые были задействованы в процессе было не меньше двух десятков. После небольшого инструктажа массовка вышла на стадион. Окруженный 380-метровым хромакеем высотой с пятиэтажный дом, стадион уже больше походил на съемочную площадку. На поле уже разминались футболисты, кроме приезжих актеров в составе команд были и барановичские звезды футбола.

Родионов и Дасаев В этот день снимали мартовскую встречу в Чемпионате СССР 1987 года между «Спартаком» и «Нефтчи». Нефтяники тогда уступили спартаковцам 4:1, любопытно, что единственный гол был на счету Александра Прокопенко, полузащитника минского «Динамо» в его знаменитом чемпионском составе. В это время белорусский футболист после срыва и лечения от алкоголизма завершал свою футбольную карьеру. Снимали эпизод с пенальти, который не забил Черенков в ворота Жидкова, заработавшего 11-метровый и желтую карточку. По команде бригадира массовки силовики, к которым примкнул автор расположились на бровке беговой дорожки, охраняя общественный порядок. Фотокоры и операторы ушли за ворота. Прозвучал первый «мотор» и съемочный день начался.

Ассистенты следили за внешним видом АМС Было жарко, было томительно ожидать заветного «снято» после которого наступала небольшая передышка.

Укрыться в тени, пока вновь не позовут на службу Администрация конечно командовала всем этим парадом из нескольких сотен человек. Перемещались по стадиону из тени на палящее солнце и обратно в минуты отдыха. В п/ш и сапогах за 12 часов, каждый намотал с десяток километров, замирал во время съемки очередного дубля на позиции, фотографы щелкали затворами, мальчишки подавали мячи и так бесконечное, казалось, количество раз. Здесь на поле удалось пообщаться с несколькими АМС. Дмитрий, 16 лет, житель Барановичей, студент колледжа, будущий сварщик широкого профиля «Пришел на съемки, чтобы заработать на новый смартфон. Как раз подсчитал, что если сниматься все дни подряд, то денег хватит. Конечно 30 рублей не много, зарабатывал этим летом с ребятами на демонтаже сараев в городе и побольше всего за пару часов, но тут интересно», -- рассказал мой знакомый. Андрей, 37, житель Слонима «Для меня это хобби. А съемки превращаются в своеобразный клуб, где я общаюсь со своими единомышленниками. Как-то выезжали на съемки всей семьей даже на несколько дней. Дочь была очень рада такому приключению», -- говорит он. 29 августа съемки в Барановичах завершились, и бригада укатила в белорусскую столицу, где в конце недели будет сниматься продолжение картины.