Малинный жук в огороде, как распознать и уничтожить

Поэтому важно узнать, как его опознать и избавиться от него, используя народные или химические методы.
Признаки Малинного Жука
Основная сложность заключается в его невидимости. Дачники могут тщательно ухаживать за малиной, но обнаружить присутствие малинного жука может стать лишь после того, как в ягодах найдутся желтые червяки.
Малинный жук - небольшой насекомый (3-6 мм) серо-рыжего цвета. Он может нанести серьезный ущерб ягодам, начиная с листьев и активно откладывая яйца. Проблема не столько в самом жуке, сколько в его яйцах, которые он оставляет на малине.
Червяки питаются в течение 1,5 месяцев, что дает им возможность уничтожить значительную часть урожая. Затем они проникают в почву и готовятся к следующему году.
Агротехнические Советы
Сначала убедитесь, что посадка малины не слишком густая. Произведите прореживание, чтобы избежать перенаселения. Профилактически перекапывайте почву в междурядьях - это поможет снизить количество личинок.
Народные Методы
Многие дачники предпочитают народные методы борьбы, но они могут быть менее эффективными.
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Горчичный порошок: Растворите 100 г горчичного порошка в 10 л воды и обработайте малиновые кусты в период бутонизации.
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Сода и вода: Используйте раствор из 10 столовых ложек соды на 10 литров воды. Обработайте малину до начала цветения и сразу после него.
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Пижма: Рассаживайте пижму, так как считается, что малинный жук не переносит ее запах. Можно также приготовить отвар из пижмы и обработать им малину для отпугивания вредителей.
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