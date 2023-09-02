Малинный жук в огороде, как распознать и уничтожить

17:00 2023-09-02

Малинный жук, тот, который может беззаметно навредить вашему урожаю, - проблема, с которой многие дачники сталкиваются, но не всегда замечают.

Поэтому важно узнать, как его опознать и избавиться от него, используя народные или химические методы.

Признаки Малинного Жука

Основная сложность заключается в его невидимости. Дачники могут тщательно ухаживать за малиной, но обнаружить присутствие малинного жука может стать лишь после того, как в ягодах найдутся желтые червяки.

Малинный жук - небольшой насекомый (3-6 мм) серо-рыжего цвета. Он может нанести серьезный ущерб ягодам, начиная с листьев и активно откладывая яйца. Проблема не столько в самом жуке, сколько в его яйцах, которые он оставляет на малине.

Червяки питаются в течение 1,5 месяцев, что дает им возможность уничтожить значительную часть урожая. Затем они проникают в почву и готовятся к следующему году.

Агротехнические Советы

Сначала убедитесь, что посадка малины не слишком густая. Произведите прореживание, чтобы избежать перенаселения. Профилактически перекапывайте почву в междурядьях - это поможет снизить количество личинок.

Народные Методы

Многие дачники предпочитают народные методы борьбы, но они могут быть менее эффективными.

  1. Горчичный порошок: Растворите 100 г горчичного порошка в 10 л воды и обработайте малиновые кусты в период бутонизации.

  2. Сода и вода: Используйте раствор из 10 столовых ложек соды на 10 литров воды. Обработайте малину до начала цветения и сразу после него.

  3. Пижма: Рассаживайте пижму, так как считается, что малинный жук не переносит ее запах. Можно также приготовить отвар из пижмы и обработать им малину для отпугивания вредителей.

Показать следующие комментарии
Фото