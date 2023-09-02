Малинный жук в огороде, как распознать и уничтожить

Поэтому важно узнать, как его опознать и избавиться от него, используя народные или химические методы.

Признаки Малинного Жука

Основная сложность заключается в его невидимости. Дачники могут тщательно ухаживать за малиной, но обнаружить присутствие малинного жука может стать лишь после того, как в ягодах найдутся желтые червяки.

Малинный жук - небольшой насекомый (3-6 мм) серо-рыжего цвета. Он может нанести серьезный ущерб ягодам, начиная с листьев и активно откладывая яйца. Проблема не столько в самом жуке, сколько в его яйцах, которые он оставляет на малине.

Червяки питаются в течение 1,5 месяцев, что дает им возможность уничтожить значительную часть урожая. Затем они проникают в почву и готовятся к следующему году.

Агротехнические Советы

Сначала убедитесь, что посадка малины не слишком густая. Произведите прореживание, чтобы избежать перенаселения. Профилактически перекапывайте почву в междурядьях - это поможет снизить количество личинок.

Народные Методы

Многие дачники предпочитают народные методы борьбы, но они могут быть менее эффективными.