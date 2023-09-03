Эволюция мышления в эпоху социальных сетей

Философ Жиль Делёз использовал этот образ, чтобы объяснить нелинейную природу современного научного знания. Это также напоминает способ, которым мы перемещаемся в гипертексте, переходя от одной связанной ссылки к другой в поисках информации в интернете.

С использованием модели "ризомы", Делёз начал описывать общественное устройство, утверждая, что линейные коммуникации и линейное мышление уступают место более сложным социальным связям и нелинейным способам передачи информации. Это переворачивает всю культуру и общество.

В это же время Маршалл Маклюэн писал о важности технологий в историческом прогрессе. Он утверждал, что изобретение печатного станка Гутенберга стало ключевым моментом в истории человечества.

Это изобретение позволило точно и быстро воспроизводить текст и распространять его. Печатное слово стало диктовать "единую точку зрения", что сделало общество более однородным.

Сегодня социальные сети и интернет изменили наше мышление и общество так же радикально, как и печатный станок Гутенберга в свое время.