В СССР уксус разливали в треугольные бутылки

Но была ли это просто эксцентричная забава или был скрытый смысл в таком выборе тары? Оказывается, треугольные бутылки для уксуса имели важное практическое назначение - обеспечение безопасности граждан СССР.

Источником опасности была уксусная эссенция, которая, в чистом виде, могла нанести серьезный вред здоровью. В разбавленном состоянии уксус безвреден, но даже небольшое количество чистой эссенции могло вызвать серьезное повреждение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.

Чтобы избежать случайного употребления уксуса, который выглядел бы как обычная жидкость, советские бутылки с уксусом были специально разработаны в треугольной форме.

Эта форма сразу выделялась среди других бутылок на холодильнике или на столе, и была также характеризована шершавой поверхностью стекла. Эти особенности позволяли легко отличить бутылку с уксусом от других, даже в полной темноте.

Важно отметить, что к сожалению, с отменой этой практики в период перестройки, случаи отравления уксусом увеличились.