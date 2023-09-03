С первыми листьями в сентябре упали цены на овощи и фрукты в Брестской области

К началу осени урожай многих культур уже подоспел, даже картофель уже некоторые выкопали, рассказал Андрей Шушко, владелец усадьбы в Лунинецком районе.
Август выдался жарким, с обильными осадками. Овощи и фрукты по такой погоде быстро доспели и на рынке образовался их избыток, что сказалось на цене продукции фермеров и владельцев приусадебных хозяйств.
К радости домохозяек упали в цене перцы и помидоры. Сейчас многие стали их консервировать на зиму.
Овощи:
В среднем по области килограмм помидор в зависимости от сорта и качества стоит от 50 копеек до 2, 5 рублей.
Первые идут на соусы, вторые — крепкие, на закатки. А вот полюбившиеся многим мини-томаты черри пока по 5 рублей за кило.
Сладкий перец теперь стоит всего 1,5 рубля за килограмм. Его жгучий собрат в зависимости от района может стоить 4 рубля (в Дрогичинском) и 12 рублей (в Ганцевичском).
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Упал в цене и картофель:
Еще недавно он торговался за 1,5 рубля в среднем по области, а теперь сортовая вкусная бульба по рублю, а то и по 80 копеек.
Морковь, свекла и кабачки идут сейчас почти в одну цену в среднем по рублю за килограмм.
Фрукты:
Фрукты тоже поспели и местные груши создали контрастную конкуренцию бельгийским. Местные стоят 2-3 рубля, завозные 9 рублей.
Точно такая же ситуация со сливами. Из собственного сада полешуки отдают их по 3 рубля, а молдавские стоят все 7-8 рублей в зависимости от района.
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Ягоды:
Лидером по цене остается голубика, которая с начала сезона подешевела втрое, но держится на уровне 6 рублей за литр.
Малина остановилась на цене в 2,5 рубля за литр или 4-5 за килограмм и не сдает позиции. Диковинный кизил продают по 4 рубля за литр.
Прочее:
Мед на рынке можно найти по 10-12 рублей за литр. Кое где встречаются еще и грибы. Лисички продавали по 3 рубля за литр.
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Привозные арбузы сегодня в области в среднем по рублю. Любопытно, что эта ягода созрела уже и в огородах у полешуков.
Свойскую фермеры предлагают за 80 копеек, опять же, создавая конкуренцию завозным арбузам.
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