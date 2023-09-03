С первыми листьями в сентябре упали цены на овощи и фрукты в Брестской области

К началу осени урожай многих культур уже подоспел, даже картофель уже некоторые выкопали, рассказал Андрей Шушко, владелец усадьбы в Лунинецком районе.

Август выдался жарким, с обильными осадками. Овощи и фрукты по такой погоде быстро доспели и на рынке образовался их избыток, что сказалось на цене продукции фермеров и владельцев приусадебных хозяйств.

К радости домохозяек упали в цене перцы и помидоры. Сейчас многие стали их консервировать на зиму.

Овощи:

В среднем по области килограмм помидор в зависимости от сорта и качества стоит от 50 копеек до 2, 5 рублей.

Первые идут на соусы, вторые — крепкие, на закатки. А вот полюбившиеся многим мини-томаты черри пока по 5 рублей за кило.

Сладкий перец теперь стоит всего 1,5 рубля за килограмм. Его жгучий собрат в зависимости от района может стоить 4 рубля (в Дрогичинском) и 12 рублей (в Ганцевичском).