С первыми листьями в сентябре упали цены на овощи и фрукты в Брестской области

13:22 2023-09-03

Цены на овощи и фрукты в Брестской области в сентябре

Цены на овощи и фрукты в Брестской области в сентябре

Ценопад в сентябре — явление традиционное, утверждают владельцы приусадебных хозяйств в Брестской области и цены на рынке за последнюю неделю действительно упали.

К началу осени урожай многих культур уже подоспел, даже картофель уже некоторые выкопали, рассказал Андрей Шушко, владелец усадьбы в Лунинецком районе.

Август выдался жарким, с обильными осадками. Овощи и фрукты по такой погоде быстро доспели и на рынке образовался их избыток, что сказалось на цене продукции фермеров и владельцев приусадебных хозяйств.

К радости домохозяек упали в цене перцы и помидоры. Сейчас многие стали их консервировать на зиму.

Овощи:

В среднем по области килограмм помидор в зависимости от сорта и качества стоит от 50 копеек до 2, 5 рублей.

Первые идут на соусы, вторые — крепкие, на закатки. А вот полюбившиеся многим мини-томаты черри пока по 5 рублей за кило.

Сладкий перец теперь стоит всего 1,5 рубля за килограмм. Его жгучий собрат в зависимости от района может стоить 4 рубля (в Дрогичинском) и 12 рублей (в Ганцевичском).

  • Изображение статьи

    Упал в цене и картофель:

    Еще недавно он торговался за 1,5 рубля в среднем по области, а теперь сортовая вкусная бульба по рублю, а то и по 80 копеек.

    Морковь, свекла и кабачки идут сейчас почти в одну цену в среднем по рублю за килограмм.

    Фрукты:

    Фрукты тоже поспели и местные груши создали контрастную конкуренцию бельгийским. Местные стоят 2-3 рубля, завозные 9 рублей.

    Точно такая же ситуация со сливами. Из собственного сада полешуки отдают их по 3 рубля, а молдавские стоят все 7-8 рублей в зависимости от района.

  • Изображение статьи

    Ягоды:

    Лидером по цене остается голубика, которая с начала сезона подешевела втрое, но держится на уровне 6 рублей за литр.

    Малина остановилась на цене в 2,5 рубля за литр или 4-5 за килограмм и не сдает позиции. Диковинный кизил продают по 4 рубля за литр.

    Прочее:

    Мед на рынке можно найти по 10-12 рублей за литр. Кое где встречаются еще и грибы. Лисички продавали по 3 рубля за литр.

  • Изображение статьи

    Привозные арбузы сегодня в области в среднем по рублю. Любопытно, что эта ягода созрела уже и в огородах у полешуков.

    Свойскую фермеры предлагают за 80 копеек, опять же, создавая конкуренцию завозным арбузам.

Показать следующие комментарии
Фото