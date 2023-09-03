История появления «Coco-Cola» в СCCP

В 1974 году было подписано соглашение между The Coca-Cola Company и Государственным комитетом Совета министров СССР по науке и технике о сотрудничестве. Это соглашение также предусматривало выпуск напитка Fanta в СССР. Первая линия по розливу Fanta была запущена в Московском пивобезалкогольном комбинате в 1979 году.

Важно отметить, что даже когда администрация США под руководством президента Рональда Рейгана решила бойкотировать Олимпийские игры в Москве, The Coca-Cola Company не поддержала этот бойкот.

Они объяснили свою позицию тем, что как мировая компания, они стремятся объединять людей, а не разделять их, и они являются долгосрочными партнерами Олимпийских игр.

На Олимпиаде-1980 Fanta была представлена в одноразовых стаканчиках, что было новшеством для советских потребителей, привыкших к граненным стаканам. Этот шаг сделал Coca-Cola популярной на Олимпиаде и способствовал их дальнейшей экспансии на советский рынок.

После Олимпиады, руководство The Coca-Cola Company решило активно продвигать свой продукт в СССР, и 24 января 1985 года была объявлена новость о разрешении продажи Coca-Cola в Советском Союзе. Это стало ключевым моментом в истории введения этого напитка на советский рынок.