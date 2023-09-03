Плантации ежевики под Лунинцем обеспечивают достойной работой сотни человек

Сейчас в фермерских хозяйствах, которые культивируют на своих полях ежевику и малину жаркая пора. Если малина еще продержится долго, то ежевика под жарким августовским солнцем растопилась, а обильная влага из-за осадков, привела к образованию плесени на плодоножках, которая быстро делает ягоду непригодной.

«Запись на выборку ягоды велась за несколько месяцев, но и сейчас рабочие руки очень нужны», — рассказала корреспонденту «Автопаруса» Вера, одна из бригадиров в хозяйстве.

Этим и решил воспользоваться автор репортажа и записался на выборку ежевики.

Добираться из соседнего с Лунинцем райцентра пришлось около часа. Благо был организован подвозной микроавтобус, в котором вместе с корреспондентом на работу ехали еще 17 человек.

Рабочий день на ферме начинается с рассветом, поэтому выезжали затемно, чтобы к 6.30 приступить к работе.

На подъезде, за воротами ФКХ, впереди и позади нашего буса были заметны еще несколько автобусов. Как оказалось, бригады едут сюда, на плантации в десятке километров от Лунинца, из Пинска, Ганцевичского района, Микашевичей. Кто-то приезжает утренним дизелем в Лунинец и их забирают на ж/д вокзале. В общем и целом, набирается под сотню работников в день.

Новичков сразу попросили отойти от основных бригад и пригласили следовать за бригадиром. Вера пояснила, что идем убирать некондицию.

На поляне возле большого деревенского дома и хозпостроек стояли подготовленные для уборки столы, легкие алюминиевые конструкции с ящиками. В одном из складов все получили вдобавок небольшие пластиковые лотки, рассчитанные граммов на 300-400 и отправились на поле.

Плантация ежевики: сплошные, сколько видно глазу, ряды кустарника, подвязанного на шпалеру.

Поле поделено на сектора, в которых каждый ряд имеет порядковый номер, и бригадир легко ориентируется в этих бесконечных зарослях ежевичника.

Прежде чем начать работу, все получили инструкции от нашего наставника. Собираем только мягкую, спелую (черную) ягоду, она сама падает в ладонь.

Обращаем внимание на соседние и, если там заметна плесень, то срываем такие ягоды и бросаем на проход.

Часов до 11 дня было еще свежо и работа шла скоро.

Скоро приловчился отбирать нужную ягоду и не трогать кондиционную, которая, по словам бригадира, стоит другие деньги и ее на следующий день будут выбирать более тренированные работники.

Ежевичник, надо отметить, высокий и даже, когда солнце начало припекать в его тени можно было комфортно работать.