Джиллиан Меркадо, 34-летняя модель из Нью-Йорка, с детства страдает мышечной недостаточностью

Вместо того чтобы обижаться на жизнь, Джиллиан дала себе установку: никаких слез, жить надо так же, как и другие, и не позволять никому причислять себя к инвалидам, считать себя особенной или чем-то отличающейся от других.

Веселая, яркая, оригинальная — у неё сложились хорошие отношения с одноклассниками, а на всех вечеринках Джиллиан была звездой.

Позже она поступила в колледж — в отличие от многих здоровых сверстников, она не надеялась на помощь родителей, а рассчитывала только на себя.

Модой Джиллиан увлекалась всегда, создавала яркие образы и собственный стиль, который позже пытались копировать однокурсники, вела бьюти-блог.

Красивая, запоминающаяся, с яркими чертами лица и необыкновенным взглядом, всегда модная стрижка — девушку просто нельзя было не заметить.

Так и произошло: постепенно её начали приглашать на съемки, а недавно Джиллиан стала лицом бренда Diesel.

Фотограф не стремился спрятать коляску, но и не делал на ней акцент, поскольку требование у Джиллиан как у модели только одно - никакой жалости и особенного отношения.