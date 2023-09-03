Секреты хранения рыбы на рыбалке

Искусство ловли красноперки, тайны улова и питания

Ловля красноперки - это настоящее удовольствие для рыболовов, эта ярко окрашенная рыба с крупной чешуей и переливающейся на солнце окраской может радовать не только своим видом, но и крупными размерами.