Звезды сериалов Возвращение Мухтара и Мажор Юрия Потапенко не стало в 58-летнем возрасте

Новость о кончине актера Юрия Потапенко сообщили представители "Молодого театра".
На сцену этого театра артист выходил с 1991 года (более 30 лет), а узнавать его стали после ролей в таких популярных проектах, как "Возвращение Мухтара", "Мажор", "Женский доктор-2".
Всего в фильмографии Потапенко числится более 60 ролей.
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О том, почему умер Юрий, в учреждении культуры не уточняли.
По имеющимся данным, в последнее время знаменитость мучили боли в сердце.
В пресс-службе "Молодого театра" информировали, что о том, где и когда будут прощаться со звездой экрана и сцены, фанатам сообщат позднее.
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В некрологе храма искусств сказано: "Отошел в вечность актер "Молодого театра" Юрий Потапенко. Неожиданная новость шокировала семью "Молодого". В это сложно поверить, тяжело принять".
Юрий Потапенко закончил актерское отделение Государственного театрального института Карпенко-Карого в украинской столице.
Кроме "Молодого театра" он также выходил на сцену театра "Браво".
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В кино Юрий Михайлович дебютировал в 80-х. Зрителю он знаком по ролям в картинах "Это мы, господи...", "Ха-би-ассы", "Русское лекарство", "Утесов. Песня длиною в жизнь", "Опер по вызову" и многих-многих других.
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