Звезды сериалов Возвращение Мухтара и Мажор Юрия Потапенко не стало в 58-летнем возрасте

Новость о кончине актера Юрия Потапенко сообщили представители "Молодого театра".

На сцену этого театра артист выходил с 1991 года (более 30 лет), а узнавать его стали после ролей в таких популярных проектах, как "Возвращение Мухтара", "Мажор", "Женский доктор-2".

Всего в фильмографии Потапенко числится более 60 ролей.