Звезды сериалов Возвращение Мухтара и Мажор Юрия Потапенко не стало в 58-летнем возрасте

08:57 2023-09-04

Звезда российского и украинского кино Юрий Потапенко скончался на 59-м году жизни. О том, где и когда похоронят знаменитость, сведения пока отсутствуют.

Новость о кончине актера Юрия Потапенко сообщили представители "Молодого театра".

На сцену этого театра артист выходил с 1991 года (более 30 лет), а узнавать его стали после ролей в таких популярных проектах, как "Возвращение Мухтара", "Мажор", "Женский доктор-2".

Всего в фильмографии Потапенко числится более 60 ролей.

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    О том, почему умер Юрий, в учреждении культуры не уточняли.

    По имеющимся данным, в последнее время знаменитость мучили боли в сердце.

    В пресс-службе "Молодого театра" информировали, что о том, где и когда будут прощаться со звездой экрана и сцены, фанатам сообщат позднее.

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    В некрологе храма искусств сказано: "Отошел в вечность актер "Молодого театра" Юрий Потапенко. Неожиданная новость шокировала семью "Молодого". В это сложно поверить, тяжело принять".

    Юрий Потапенко закончил актерское отделение Государственного театрального института Карпенко-Карого в украинской столице.

    Кроме "Молодого театра" он также выходил на сцену театра "Браво".

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    В кино Юрий Михайлович дебютировал в 80-х. Зрителю он знаком по ролям в картинах "Это мы, господи...", "Ха-би-ассы", "Русское лекарство", "Утесов. Песня длиною в жизнь", "Опер по вызову" и многих-многих других.

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