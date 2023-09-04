«Произошло удивительное, чудное, волшебное событие!»‎: 51-летний Александр Носик наконец стал отцом

Артист сообщил только то, что у него с супругой родилась девочка.

Звезде экрана Александру Носику 51 год, но статус отца он примерил впервые.

В своих социальных сетях актер поделился эмоциями по поводу радостного события в своей семье: "Произошло удивительное, чудное, волшебное событие в нашей семье - на свет появился маленький, но такой большой, такой очаровательный и важный человечек!". Александр сообщил, что жена подарила ему дочь, но ни как зовут малышку, ни ее вес, ни рост, ни как прошли роды уточнять не стал.

Известно, что жениться Носик также не спешил. Впервые в законный брак актер вступил только в 40 лет, но с первой женой Ольгой фон Зигнер он расстался спустя 6 лет. Через 3 года знаменитость заметили в компании незнакомки, которую журналисты тут же записали в жены актера, так как на пальцах обоих были обручальные кольца. Интересно, что другой информации о супруге скрытной знаменитости найти не удается.