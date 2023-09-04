«Произошло удивительное, чудное, волшебное событие!»‎: 51-летний Александр Носик наконец стал отцом

Звезде экрана Александру Носику 51 год, но статус отца он примерил впервые.
Артист сообщил только то, что у него с супругой родилась девочка.
Звезде экрана Александру Носику 51 год, но статус отца он примерил впервые.
Артист сообщил только то, что у него с супругой родилась девочка.
В своих социальных сетях актер поделился эмоциями по поводу радостного события в своей семье: "Произошло удивительное, чудное, волшебное событие в нашей семье - на свет появился маленький, но такой большой, такой очаровательный и важный человечек!".
Александр сообщил, что жена подарила ему дочь, но ни как зовут малышку, ни ее вес, ни рост, ни как прошли роды уточнять не стал.
Известно, что жениться Носик также не спешил. Впервые в законный брак актер вступил только в 40 лет, но с первой женой Ольгой фон Зигнер он расстался спустя 6 лет.
Через 3 года знаменитость заметили в компании незнакомки, которую журналисты тут же записали в жены актера, так как на пальцах обоих были обручальные кольца.
Интересно, что другой информации о супруге скрытной знаменитости найти не удается.
Была еще одна очень занятная история в личной жизни звезды проектов "Возвращение Мухтара" и "Тайны следствия".
Некоторое время назад "ходила информация" о том, что у артиста и экс-солистки группы "Тутси" Анастасии Крайновой был бурный роман.
Говорили даже, что исполнительница отбила Носика у его тогда еще жены фон Зингер.
Сама Крайнова настойчиво отрицает такие сведения.
Настя не скрывает, что встречалась с Александром, но после того, как он ушел от жены, а отношения звезд длились очень недолго.
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