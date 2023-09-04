«Произошло удивительное, чудное, волшебное событие!»‎: 51-летний Александр Носик наконец стал отцом

09:49 2023-09-04

У популярного актера Александра Носика на 52-м году жизни родилась дочь. Это первый ребенок знаменитости.

Звезде экрана Александру Носику 51 год, но статус отца он примерил впервые.

Артист сообщил только то, что у него с супругой родилась девочка.

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    В своих социальных сетях актер поделился эмоциями по поводу радостного события в своей семье: "Произошло удивительное, чудное, волшебное событие в нашей семье - на свет появился маленький, но такой большой, такой очаровательный и важный человечек!".

    Александр сообщил, что жена подарила ему дочь, но ни как зовут малышку, ни ее вес, ни рост, ни как прошли роды уточнять не стал.

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    Известно, что жениться Носик также не спешил. Впервые в законный брак актер вступил только в 40 лет, но с первой женой Ольгой фон Зигнер он расстался спустя 6 лет.

    Через 3 года знаменитость заметили в компании незнакомки, которую журналисты тут же записали в жены актера, так как на пальцах обоих были обручальные кольца.

    Интересно, что другой информации о супруге скрытной знаменитости найти не удается.

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    Была еще одна очень занятная история в личной жизни звезды проектов "Возвращение Мухтара" и "Тайны следствия".

    Некоторое время назад "ходила информация" о том, что у артиста и экс-солистки группы "Тутси" Анастасии Крайновой был бурный роман.

    Говорили даже, что исполнительница отбила Носика у его тогда еще жены фон Зингер.

    Сама Крайнова настойчиво отрицает такие сведения.

    Настя не скрывает, что встречалась с Александром, но после того, как он ушел от жены, а отношения звезд длились очень недолго.

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