Труп 32-летнего звезды Морских дьяволов Кирилла Ильина был найден только спустя неделю после его смерти

10:32 2023-09-04

Новость о кончине молодого актера Кирилла Ильина шокировала общественность. Также поразил тот факт, что тело артиста неделю пролежало в квартире. Умер он 24 августа текущего года.

Страшная трагедия разыгралась в области российских кино и театра. Накануне сообщили, что не стало известного актера РФ Кирилла Ильина.

Шокирует не только тот факт, что ему было лишь 32 года, но и другие обстоятельства гибели знаменитости.

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    Оказывается, молодой артист ушел из жизни в полном одиночестве. Самым жутким является тот факт, что тело звезды экрана и сцены пролежало в квартире целую неделю и никто не поднял тревогу.

    Эти пугающие подробности кончины знаменитости сообщил информационный ресурс "Радио 1".

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    Другой ресурс, телеканал "360", информирует о том, что причины смерти молодого человека неизвестны.

    Примечательно, что СМИ не публиковали никаких сведений о том, что у Ильина были какие-либо серьезные проблемы со здоровьем.

    Родные и близкие люди Кирилла отказались объяснять, почему его не стало.

    Известно лишь, что артист умер в собственной квартире.

    Талантливый актер известен соотечественникам по роли в драме о Донбассе под названием "Солнцепек".

    В фильмографии знаменитости числятся также работы в таких популярных проектах, как "Морские дьяволы", "Закрытый сезон", "Капитан Голливуд" и другие.

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