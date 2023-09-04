Труп 32-летнего звезды Морских дьяволов Кирилла Ильина был найден только спустя неделю после его смерти

Оказывается, молодой артист ушел из жизни в полном одиночестве. Самым жутким является тот факт, что тело звезды экрана и сцены пролежало в квартире целую неделю и никто не поднял тревогу.

Другой ресурс, телеканал "360", информирует о том, что причины смерти молодого человека неизвестны.

Примечательно, что СМИ не публиковали никаких сведений о том, что у Ильина были какие-либо серьезные проблемы со здоровьем.

Родные и близкие люди Кирилла отказались объяснять, почему его не стало.

Известно лишь, что артист умер в собственной квартире.

Талантливый актер известен соотечественникам по роли в драме о Донбассе под названием "Солнцепек".

В фильмографии знаменитости числятся также работы в таких популярных проектах, как "Морские дьяволы", "Закрытый сезон", "Капитан Голливуд" и другие.