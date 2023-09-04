Труп 32-летнего звезды Морских дьяволов Кирилла Ильина был найден только спустя неделю после его смерти

Страшная трагедия разыгралась в области российских кино и театра. Накануне сообщили, что не стало известного актера РФ Кирилла Ильина.
Шокирует не только тот факт, что ему было лишь 32 года, но и другие обстоятельства гибели знаменитости.
Страшная трагедия разыгралась в области российских кино и театра. Накануне сообщили, что не стало известного актера РФ Кирилла Ильина.
Шокирует не только тот факт, что ему было лишь 32 года, но и другие обстоятельства гибели знаменитости.
Оказывается, молодой артист ушел из жизни в полном одиночестве. Самым жутким является тот факт, что тело звезды экрана и сцены пролежало в квартире целую неделю и никто не поднял тревогу.
Эти пугающие подробности кончины знаменитости сообщил информационный ресурс "Радио 1".
Другой ресурс, телеканал "360", информирует о том, что причины смерти молодого человека неизвестны.
Примечательно, что СМИ не публиковали никаких сведений о том, что у Ильина были какие-либо серьезные проблемы со здоровьем.
Родные и близкие люди Кирилла отказались объяснять, почему его не стало.
Известно лишь, что артист умер в собственной квартире.
Талантливый актер известен соотечественникам по роли в драме о Донбассе под названием "Солнцепек".
В фильмографии знаменитости числятся также работы в таких популярных проектах, как "Морские дьяволы", "Закрытый сезон", "Капитан Голливуд" и другие.
Владимир Беть
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