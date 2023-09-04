«‎Жить в этой мерзости я не хочу»: Рутберг не намерена жить в своей элитной квартире после ограбления

Известно, что во время ограбления в ее квартире сама Юлия Рутберг находилась на гастролях в Иркутске.

Звезда экрана и сцены, общаясь с корреспондентами издания "МК", прокомментировала преступление, которое стоило ей 3 000 000 российских рублей.