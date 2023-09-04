«‎Жить в этой мерзости я не хочу»: Рутберг не намерена жить в своей элитной квартире после ограбления

11:25 2023-09-04

Стало известно, что жилая площадь популярной российской актрисы Юлии Рутберг была ограблена накануне. Эту информацию подтвердила сама знаменитость.

Известно, что во время ограбления в ее квартире сама Юлия Рутберг находилась на гастролях в Иркутске.

Звезда экрана и сцены, общаясь с корреспондентами издания "МК", прокомментировала преступление, которое стоило ей 3 000 000 российских рублей.

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    Актриса подтвердила факт ограбления, рассказав, что ее мама и дети обнаружили исчезнувшие вещи, вернувшись с дачи.

    Юлия отметила, что сама находится на гастролях.

    Неприятное происшествие она охарактеризовала следующим образом: "То, что случилось, ужасно, жить в этой мерзости я не хочу".

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    Площадь квартиры знаменитости составляет 88 кв. метра, а расположена она в одном из элитных ЖК в центре российской столицы. Этаж - 11-ый.

    По данным МВД, преступники вскрыли дверь, похитив из жилья драгоценности, внушительную сумму в российских рублях и 7 000 евро.

    В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, обследуя место преступления, вычисляя возможных свидетелей ограбления.

    Известно, что заявление стражам порядка написал сын Юлии Григорий Кузнецов. Это наследник актрисы от брака с актером Александром Кузнецовым, с которым он жил в Америке с 90-х. Кузнецов-младший - выпускник Щукинского училища, но в настоящее время в Москве не живет, приезжая навестить мать и по другим делам.

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