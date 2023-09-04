Урганту нашли замену: Баста стал новым амбассадором Альфа-банка

Популярный рэп-исполнитель Баста (Алексей Вакуленко - настоящее имя артиста) стал амбассадором известной финансовой структуры "Альфа-Банка". Раньше эту функцию было доверено высполнять ведущему российского телевидения Ивана Урганта, о чем сообщается на сайте организации.
Рэпер будет теперь героем новых творческих проектов кредитной инстанции и участником мероприятий для бизнесменов.
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В организации сообщили: "Альфа-Банк представил героя ТВ-кампании про умных и свободных - людей, которые создают сервисы банка и пользуются ими. Таким героем стал музыкант и продюсер Василий Вакуленко, Баста."
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Известно, что с 2020 года лицом банка был Иван Ургант, авторское шоу "Вечерний Ургант" которого последний раз выходило в эфир 21 февраля 2022 года, а уже 24 февраля, как всем известно, было объявлено о запуске СВО РФ в Украине.
Именно с того периода Ургант почти не появляется на людях. В апреле текущего года звезда экрана был на премьерном показе картины "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли.
В тот день Иван не стал избегать общения с представителями СМИ, пообещав, что непременно появится на экранах страны.
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Примечательно, что в конце весны 2023 года и Вакуленко (Баста) и Ургант попали в список звезд, появившийся в Сети, в составе 97 человек, которых обвиняли в оказании финансовой помощи ВСУ.
Ургант назвал данную информацию странной на своей странице в социальных сетях, отметив, что, если он будет комментировать каждый фейк о себе, то у него не останется времени ни на работу, ни на своих близких.
Баста и вовсе никак не отреагировал на сведения о том, что помогает Незалежнай.
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