Урганту нашли замену: Баста стал новым амбассадором Альфа-банка

В организации сообщили: "Альфа-Банк представил героя ТВ-кампании про умных и свободных - людей, которые создают сервисы банка и пользуются ими. Таким героем стал музыкант и продюсер Василий Вакуленко, Баста."

Известно, что с 2020 года лицом банка был Иван Ургант, авторское шоу "Вечерний Ургант" которого последний раз выходило в эфир 21 февраля 2022 года, а уже 24 февраля, как всем известно, было объявлено о запуске СВО РФ в Украине.

Именно с того периода Ургант почти не появляется на людях. В апреле текущего года звезда экрана был на премьерном показе картины "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли.

В тот день Иван не стал избегать общения с представителями СМИ, пообещав, что непременно появится на экранах страны.