Супруга Янина Дарья сообщила, как злоумышленники похоронили ее мужа

Накануне жена больного актера сообщила в деталях о том, что же произошло на самом деле.

Дарья Янина сообщила, что до 31 августа текущего года муж был в реабилитационном центре, где у него начались судороги.

После этого его направили сначала в Люберецкую больницу, а 1 сентября в тяжелом состоянии привезли в НИИ Склифосовского.

Дарья написала в своих соцсетях: "Утром 2 сентября мне поступил звонок с незнакомого мобильного номера. Затем с городского номера позвонили родителям Леши: девушка представилась старшей медсестрой НИИ и сообщила о смерти Леши. Мама и папа Леши, Ольга Андреевна и Николай Алексеевич, сразу же перезвонили мне. Мы начали заниматься подготовкой, связались с РАМТом".