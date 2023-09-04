Супруга Янина Дарья сообщила, как злоумышленники похоронили ее мужа

Супруге Алексея Янина Дарье о его кончине сообщила женщина, назвавшая себя медсестрой по телефону.
Чудовищная новость о смерти тяжелобольного актера оказалась ошибкой.
Только ближе к вечеру 2 сентября близким Алексея удалось дозвониться в НИИ им. Н.В. Склифосовского и узнать правду.
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Накануне жена больного актера сообщила в деталях о том, что же произошло на самом деле.
Дарья Янина сообщила, что до 31 августа текущего года муж был в реабилитационном центре, где у него начались судороги.
После этого его направили сначала в Люберецкую больницу, а 1 сентября в тяжелом состоянии привезли в НИИ Склифосовского.
Дарья написала в своих соцсетях: "Утром 2 сентября мне поступил звонок с незнакомого мобильного номера. Затем с городского номера позвонили родителям Леши: девушка представилась старшей медсестрой НИИ и сообщила о смерти Леши. Мама и папа Леши, Ольга Андреевна и Николай Алексеевич, сразу же перезвонили мне. Мы начали заниматься подготовкой, связались с РАМТом".
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Злоумышленники историю с кончиной артиста "разыгрывали" до 15:00: звонили, предоставляли номер медкарты "покойного", сообщали, что тело в морг попадет вечером.
Мать Алексея еще раз звонила на городской номер, по которому ей сообщили о смерти сына с утра. Ответил женский голос, подтвердив факт кончины знаменитости.
Родительнице актера странным показалось лишь то, что девушка быстро закончила разговор, объяснив это занятостью.
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Тут-то родные Алексея и заподозрили обман, стали сверять номера телефонов с интернетом.
Номер, с которого сообщили "трагическую новость", числился как "Морг Коломенский". Этот факт очень смутил сотрудников ритуальных услуг, которые сами связались с главврачом НИИ Сергеем Петриковым, сообшившим, что Янин жив.
Жена артиста выехала к нему в больницу, застав в реанимации.
Позднее с Дарьей связался Петриков, объяснив, что никто из сотрудников вверенного ему учреждения здравоохранения с ними не связывался.
Глава НИИ сообщил также, что направил заявление в полицию, чтобы виновные были найдены и наказаны.
Янина сообщила, что состояние супруга пока остается без изменений.
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