Я всегда считал Крым русским: Панин признал, что полуостров принадлежит России

Алексей Панин, который после отъезда в Испанию активно выступает против РФ и ее жителей, попал в очередную некрасивую ситуацию. Впрочем, к скандалам вокруг собственной персоны ему не привыкать.

Сегодня многие соотечественники и даже те, кто раньше общался с Паниным, сомневаются в его полноценности.