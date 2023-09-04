Я всегда считал Крым русским: Панин признал, что полуостров принадлежит России

15:06 2023-09-04

Актер Алексей Панин сообщил, что жил в Крыму, где люди всегда себя называли русскими. Именно по этой причине артист, выступающий против СВО, считает полуостров территорией РФ.

Алексей Панин, который после отъезда в Испанию активно выступает против РФ и ее жителей, попал в очередную некрасивую ситуацию. Впрочем, к скандалам вокруг собственной персоны ему не привыкать.

Сегодня многие соотечественники и даже те, кто раньше общался с Паниным, сомневаются в его полноценности.

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    Журналист Отар Кушанашвили убежден, что "терять себя" Алексей начал в 2006-2007 годах. Ведущий признается, что дружил с актером, когда тот был "в адеквате".

    Своим отношением к бывшему приятелю Кушанашвили поделился в интервью каналу "Телега ONLINE".

    Прямо в эфире звезде ТВ продемонстрировали записи общения исполнителя одной из главных ролей в картине "Жмурки" с пранкером Соряном.

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    В ролике селебрити выглядел ужасно, невнятно произносил слова, по всей видимости, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

    Грузинский журналист заметил, что опускаться артист стал именно из-за чрезмерного пристрастия к спиртному.

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    После пранкер, игравший перед Паниным либерального представителя СМИ, подвел актера к разговору о Крыме, задав вопрос: "Чей Крым?"

    Ответ Алексея поразил. Оказывается, он всегда считал полуостров русской территорией по той причине, что, проживая в Крыму, постоянно слышал, что жители данной местности называли себя русскими.

    Далее популярный когда-то в РФ актер пожаловался на то, что не может победить свою зависимость от алкоголя, а также грезит о том, чтобы заняться сексом с животными.

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