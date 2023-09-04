«‎Она меня терпеть не может. Но я - за нее»‎: Садальский вступился за Ахеджакову

Станислав Садальский встал на защиту своей именитой коллеги Лии Ахеджаковой.

Актер не стал скрывать, что ему больно смотреть на то, как "Лия ушла в политику", обратив внимание, что находится с ней "по разные стороны баррикад".

Станислав убежден, что позиция Лии Меджидовны не повод для того, чтобы отбирать у нее все роли в театре "Современник", которому она отдала более 50 лет жизни, о чем информирует издание EADaily со ссылкой на Телеграм-канал знаменитости.