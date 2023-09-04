«‎Она меня терпеть не может. Но я - за нее»‎: Садальский вступился за Ахеджакову

16:11 2023-09-04

Станислав Садальский заявил, что ему очень жалко, что Лия Ахеджакова "ушла в политику", назвав ее "великим трагическим клоуном", актрисой, которую обожали миллионы людей.

Станислав Садальский встал на защиту своей именитой коллеги Лии Ахеджаковой.

Актер не стал скрывать, что ему больно смотреть на то, как "Лия ушла в политику", обратив внимание, что находится с ней "по разные стороны баррикад".

Станислав убежден, что позиция Лии Меджидовны не повод для того, чтобы отбирать у нее все роли в театре "Современник", которому она отдала более 50 лет жизни, о чем информирует издание EADaily со ссылкой на Телеграм-канал знаменитости.

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    Станислав посвятил пост коллеге: "Жалко, что Лия ушла в политику, она - великий трагический клоун и любимая актриса миллионов людей во всем мире. Я - в списке врагов Украины... Мы с Лией по разные стороны баррикад, она меня терпеть не может. Но я - за нее".

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    Садальский негодует, отмечая, что отбирать у лауреата Госпремии РФ роли в театре кощунство. По словам звезды экрана, любой настоящий артист погибает без сцены.

    Напомним, что главное управление МВД РФ по российской столице проверяет Ахеджакову по статье о дискредитации ВС российского государства.

    Известно, что требование о проверке звезды картины "Служебный роман" поступило после того, как она поднялась на сцену Бремена с флагом Незалежнай в руках. В немецком городе знаменитость играла в спектакле.

    Сама знаменитость оправдывается, что украинский флаг ей "всунул какой-то провокатор" вместе с цветами. Лия Меджидовна утверждает, что позднее хотела найти этого человека, но он успел затеряться в толпе.

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