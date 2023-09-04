«‎Она меня терпеть не может. Но я - за нее»‎: Садальский вступился за Ахеджакову

Станислав Садальский встал на защиту своей именитой коллеги Лии Ахеджаковой.
Актер не стал скрывать, что ему больно смотреть на то, как "Лия ушла в политику", обратив внимание, что находится с ней "по разные стороны баррикад".
Станислав убежден, что позиция Лии Меджидовны не повод для того, чтобы отбирать у нее все роли в театре "Современник", которому она отдала более 50 лет жизни, о чем информирует издание EADaily со ссылкой на Телеграм-канал знаменитости.
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Станислав посвятил пост коллеге: "Жалко, что Лия ушла в политику, она - великий трагический клоун и любимая актриса миллионов людей во всем мире. Я - в списке врагов Украины... Мы с Лией по разные стороны баррикад, она меня терпеть не может. Но я - за нее".
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Садальский негодует, отмечая, что отбирать у лауреата Госпремии РФ роли в театре кощунство. По словам звезды экрана, любой настоящий артист погибает без сцены.
Напомним, что главное управление МВД РФ по российской столице проверяет Ахеджакову по статье о дискредитации ВС российского государства.
Известно, что требование о проверке звезды картины "Служебный роман" поступило после того, как она поднялась на сцену Бремена с флагом Незалежнай в руках. В немецком городе знаменитость играла в спектакле.
Сама знаменитость оправдывается, что украинский флаг ей "всунул какой-то провокатор" вместе с цветами. Лия Меджидовна утверждает, что позднее хотела найти этого человека, но он успел затеряться в толпе.
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