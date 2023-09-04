Нетаньяху заявил, что хочет, чтобы эритрейские мигранты были депортированы

Заявление прозвучало на следующий день после того, как в результате кровавых протестов конкурирующих групп эритрейцев на юге Тель-Авива десятки людей получили ранения. Эритрейцы, сторонники и противники правительства Эритреи, столкнулись со строительными пиломатериалами, кусками металла и камнями, разбивая витрины магазинов и полицейские машины.

Израильская полиция в защитном снаряжении применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и боевые патроны, в то время как офицеры верхом на лошадях пытались сдержать протестующих.

Насилие в субботу вернуло на первый план проблему мигрантов, которая уже давно разделила Израиль. Его возрождение происходит в то время, когда Израиль раздирается из-за плана реформы судебной системы Нетаньяху , а его сторонники называют проблему мигрантов причиной, по которой следует обуздать суды, заявляя, что они стоят на пути вытеснения мигрантов.

«Мы хотим жестких мер против участников беспорядков, включая немедленную депортацию тех, кто принимал в них участие», — заявил Нетаньяху на специальной министерской встрече, созванной для преодоления последствий насилия.

Он попросил министров представить ему планы «удаления всех остальных нелегальных проникших лиц» и отметил в своем выступлении, что Верховный суд отменил некоторые меры, направленные на принуждение мигрантов к выезду.