«Мне было тяжело работать с Ксюшей, адски тяжело»: в чем причина свежего конфликта Бородиной и Собчак

17:39 2023-09-04

Ксений Собчак и Бородину связывают долгие годы работы в проекте "Дом-2". Последняя утверждает, что еле выдержала сотрудничество со звездной блондинкой, но наивно полагала, что все конфликты позади. Не тут-то было!

Давно Ксении Собчак и Бородина не конфликтовали. Даже скучно стало!

"Наконец" между экс-коллегами вспыхнула ссора. Причиной ругани звезд стало ироничное замечание Бородиной в адрес Собчак.

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    Собчак поделилась в собственном микроблоге фото, где предстала в рваных джинсах и "таком же топе", спросив у фолловеров, как им такой образ.

    Образ звездной блондинки решила охарактеризовать Бородина: "Ксюш, у тебя был крутой концептуальный стиль. Мне нравились твои жакеты и брючные костюмы. Какая муха тебя укусила?".

    Собчак тут же накинулась на бывшую коллегу, обратив внимание, что не нуждается в ее модных советах.

    Не забыла Ксения Анатольевна напомнить тезке о ее одежде, приобретенной на Черкизовском рынке.

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    Бородина не оставила выпад Собчак без ответа, упрекнув ту в резкости.

    Ксения обратила внимание на то, что похвалила стиль "подруги", которому та следовала долгое время.

    Замечание про "Черкизон" не осталось без ответа. Ведущая напомнила дочери мэра, что та колготки с дырками не разрешала выкидывать, забирая все домой.

    По словам Бородиной, пуховики "Саваж" тоже Собчак забирала с собой. Ксения призвала тезку не быть такой злой.

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