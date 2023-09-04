«Мне было тяжело работать с Ксюшей, адски тяжело»: в чем причина свежего конфликта Бородиной и Собчак

Собчак поделилась в собственном микроблоге фото, где предстала в рваных джинсах и "таком же топе", спросив у фолловеров, как им такой образ.

Образ звездной блондинки решила охарактеризовать Бородина: "Ксюш, у тебя был крутой концептуальный стиль. Мне нравились твои жакеты и брючные костюмы. Какая муха тебя укусила?".

Собчак тут же накинулась на бывшую коллегу, обратив внимание, что не нуждается в ее модных советах.

Не забыла Ксения Анатольевна напомнить тезке о ее одежде, приобретенной на Черкизовском рынке.