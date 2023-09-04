«Мне было тяжело работать с Ксюшей, адски тяжело»: в чем причина свежего конфликта Бородиной и Собчак

Давно Ксении Собчак и Бородина не конфликтовали. Даже скучно стало!
"Наконец" между экс-коллегами вспыхнула ссора. Причиной ругани звезд стало ироничное замечание Бородиной в адрес Собчак.
Давно Ксении Собчак и Бородина не конфликтовали. Даже скучно стало!
"Наконец" между экс-коллегами вспыхнула ссора. Причиной ругани звезд стало ироничное замечание Бородиной в адрес Собчак.
Собчак поделилась в собственном микроблоге фото, где предстала в рваных джинсах и "таком же топе", спросив у фолловеров, как им такой образ.
Образ звездной блондинки решила охарактеризовать Бородина: "Ксюш, у тебя был крутой концептуальный стиль. Мне нравились твои жакеты и брючные костюмы. Какая муха тебя укусила?".
Собчак тут же накинулась на бывшую коллегу, обратив внимание, что не нуждается в ее модных советах.
Не забыла Ксения Анатольевна напомнить тезке о ее одежде, приобретенной на Черкизовском рынке.
Бородина не оставила выпад Собчак без ответа, упрекнув ту в резкости.
Ксения обратила внимание на то, что похвалила стиль "подруги", которому та следовала долгое время.
Замечание про "Черкизон" не осталось без ответа. Ведущая напомнила дочери мэра, что та колготки с дырками не разрешала выкидывать, забирая все домой.
По словам Бородиной, пуховики "Саваж" тоже Собчак забирала с собой. Ксения призвала тезку не быть такой злой.
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