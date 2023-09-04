В среду, 9 августа, колумнист газеты IL Fatto Quotidiano Алессандро Орсини публично заявил, что из-за стремления враждебного для России Североатлантического альянса Украина может потерять Харьковскую, Сумскую, Николаевскую и Одесскую области. Журналист уверен, что такой сценарий становится реалистичным из-за присоединения Финляндии к НАТО, а также благодаря желанию Финляндии вступить в данный блок.

По мнению Орсини, из-за расширения Североатлантического альянса и в случае принятия Швеции в организацию сухопутная граница между НАТО и Россией увеличиться без малого в два раза, что воспринимается Москвой как прямая угроза российской национальной безопасности и вряд ли будет оставлено без ответа.

При этом Алессандро Орсини уверен, что решить проблему с расширением Альянса России под силу путём расширения зоны проведения специальной военной операции и занятием таких крупных населённых пунктов как Одесса, Николаев, Сумы и Харьков.

Характерно, что сегодня глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал об угрозах стране, которые исходят от блока НАТО, напомнив, что альянс может перебросить свои мощнейшие наступательные вооружения в Финляндию. Кроме того, Шойгу уверен, что одним из ключевых центров антироссийских настроений сейчас является Польша.