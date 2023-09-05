Цуканова-Котт сняла клип Zunge обвиненному в изнасилованиях Линдерманну, где сыграла Аглая Тарасова

08:25 2023-09-05

Клип Анна Цуканова-Котт сняла клип на композицию "Zunge" ("Язык") Тилля Линдермана еще в 2021 году в Большом Московском цирке, а премьера его состоится 8 сентября.

Анна Цуканова-Котт известна российскому зрителю по юмористическому журналу "Ералаш", где она играла "лопоухую" Перепелкину.

Сейчас она не только играет в кино ("Брестская крепость", сериалы "Восьмидесятые", "Мажор", "Мата Хари"), но и пробует себя в режиссуре, хотя профильного образования у нее нет.

Новоиспеченный режиссер сняла клип на трек группы "Ramstein" во главе с Тиллем Линдерманном, который называется "Zunge" ("Язык").

В "кино" к песне обвиненного не одной женщиной в сексуальном насилии Линдерманна снялась Аглая Тарасова, которая пошла по стопам матери, известной актрисы Ксении Раппопорт.

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    Клип Цуканова-Котт для немецкого музыкального коллектива сняла еще в 2021 году в Большом Московском цирке.

    Премьера видео должна состояться 8 сентября 2023 года. До сих пор никакой информации по поводу не было.

    Только вчера, 4 сентября, в Сети были размещены 2 тизера по 15 секунд каждый с таким монтажом, что разобрать ничего нельзя.

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    Из первого "фильма" видно, что сюжет клипа связан с языком Линдеманн. В первом тизере в кадре появляется Тарасова с окровавленным лицом.

    Второе "кино" - психоделическое, как и первое: Тилль в дыму, в клетке, весь в слезах и без языка.

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    Зато свой гигантский язык показывает тигр из цирка братьев Запашных. Животное облизывается так, будто проглотило добычу.

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