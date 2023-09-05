Цуканова-Котт сняла клип Zunge обвиненному в изнасилованиях Линдерманну, где сыграла Аглая Тарасова

Анна Цуканова-Котт известна российскому зрителю по юмористическому журналу "Ералаш", где она играла "лопоухую" Перепелкину.

Сейчас она не только играет в кино ("Брестская крепость", сериалы "Восьмидесятые", "Мажор", "Мата Хари"), но и пробует себя в режиссуре, хотя профильного образования у нее нет.

Новоиспеченный режиссер сняла клип на трек группы "Ramstein" во главе с Тиллем Линдерманном, который называется "Zunge" ("Язык").

В "кино" к песне обвиненного не одной женщиной в сексуальном насилии Линдерманна снялась Аглая Тарасова, которая пошла по стопам матери, известной актрисы Ксении Раппопорт.