«Он умирает, он обречен»: Кушанашвили уже похоронил своего бывшего друга Панина

Ведущий ТВ и журналист Отар Кушанашвили, которого когда-то с Паниным связывали дружеские отношения, который переживал за его здоровье, в настоящее время не переубедить, что виновником всех своих бед является сам артист.

Более того, он не сомневается, что жить Алексею осталось недолго, так как пагубные привычки привели его организм в негодность.

В рамках одного из Ютуб-шоу Куганашвили заявил: "Леша выглядит предсмертно. Тьфу-тьфу-тьфу, типун мне на язык. У него иммунитет хороший, но даже, несмотря на это, вид предлетальный. Он умирает, он обречен. Не буду говорить, сколько ему осталось, но вижу страшную картину."