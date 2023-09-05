«Он умирает, он обречен»: Кушанашвили уже похоронил своего бывшего друга Панина

Алексей Панин стал жить в Испании еще до событий в Украине.
В настоящее время актер нелестно высказывается в адрес РФ и своих экс-коллег, даже тех, кто относился к нему с симпатией.
Алексей Панин стал жить в Испании еще до событий в Украине.
В настоящее время актер нелестно высказывается в адрес РФ и своих экс-коллег, даже тех, кто относился к нему с симпатией.
Ведущий ТВ и журналист Отар Кушанашвили, которого когда-то с Паниным связывали дружеские отношения, который переживал за его здоровье, в настоящее время не переубедить, что виновником всех своих бед является сам артист.
Более того, он не сомневается, что жить Алексею осталось недолго, так как пагубные привычки привели его организм в негодность.
В рамках одного из Ютуб-шоу Куганашвили заявил: "Леша выглядит предсмертно. Тьфу-тьфу-тьфу, типун мне на язык. У него иммунитет хороший, но даже, несмотря на это, вид предлетальный. Он умирает, он обречен. Не буду говорить, сколько ему осталось, но вижу страшную картину."
Отар считает, что здоровье Панин свое подорвал не запрещенными веществами, а спиртным "в чистом, голом, дистиллированном виде и в промышленных масштабах".
Ведущий обрисовал будущее бывшего друга страшным и недолгим. Журналист сокрушается, что актер сам виноват в таком исходе.
В Испании с Паниным живет его наследница Анна. Если Алексей убежден, что в РФ ничего хорошего не будет, то его 15-летняя дочь другого мнения на этот счет.
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