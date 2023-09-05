«Он умирает, он обречен»: Кушанашвили уже похоронил своего бывшего друга Панина

09:17 2023-09-05

Ведущий Отар Кушанашвили утверждает, что актер Алексей Панин выглядит "предсмертно". Экс-приятель артиста убежден, что тот разрушил свою жизнь собственными руками.

Алексей Панин стал жить в Испании еще до событий в Украине.

В настоящее время актер нелестно высказывается в адрес РФ и своих экс-коллег, даже тех, кто относился к нему с симпатией.

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    Ведущий ТВ и журналист Отар Кушанашвили, которого когда-то с Паниным связывали дружеские отношения, который переживал за его здоровье, в настоящее время не переубедить, что виновником всех своих бед является сам артист.

    Более того, он не сомневается, что жить Алексею осталось недолго, так как пагубные привычки привели его организм в негодность.

    В рамках одного из Ютуб-шоу Куганашвили заявил: "Леша выглядит предсмертно. Тьфу-тьфу-тьфу, типун мне на язык. У него иммунитет хороший, но даже, несмотря на это, вид предлетальный. Он умирает, он обречен. Не буду говорить, сколько ему осталось, но вижу страшную картину."

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    Отар считает, что здоровье Панин свое подорвал не запрещенными веществами, а спиртным "в чистом, голом, дистиллированном виде и в промышленных масштабах".

    Ведущий обрисовал будущее бывшего друга страшным и недолгим. Журналист сокрушается, что актер сам виноват в таком исходе.

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    В Испании с Паниным живет его наследница Анна. Если Алексей убежден, что в РФ ничего хорошего не будет, то его 15-летняя дочь другого мнения на этот счет.

    В интервью Ксении Собчак подросток не стала скрывать, что никак не может привыкнуть к испанскому менталитету.

    Девушка жаловалась, что не чувствует себя дома в Испании. Ей не нравится, что местные жители "лезут в личное пространство", назвав их поведение животным.

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