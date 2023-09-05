Смерть матери Анастасии имеет криминальный характер: певица обратилась в полицию

10:42 2023-09-05

На днях соощалось, что в семье известной исполнительницы Анастасии случилось горе. Ушла из жизни ее мама Людмила Салдадзе. В настоящее время известно, что к делу подключились стражи порядка.

О певице Анастасии давно ничего не было слышно.

Наконец артистка вышла на связь, но, к сожалению, повод оказался очень печальный.

Не стало ее матери Людмилы Салдадзе. Знаменитость рассказала, что ее родительница скончалась в психбольнице при непонятных обстоятельствах.

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    Анастасия написала заявление в полицию. Подробности происшествия сообщил супруг знаменитости Владимир Зудин.

    Оказывается, жена отдала своей родительнице большую сумму денег, которую не нашли после ее кончины.

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    Зудин рассказал, что из психиатрической клиники ему позвонил агент. Владимир обратился к нему с просьбой: "У мамы при себе была большая сумма денег. Посмотрите, они целы?".

    Позднее агент позвонил мужу певицы и сообщил, что никаких средств при покойной не обнаружено.

    Мужчина не может понять, куда делись деньги, кто их себе присвоил.

    Зудин отметил, что к делу уже приступили сотрудники МВД.

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    Напомним, что известность Анастасия получила давно, когда исполняла композицию "Королева золотого песка", ставшую хитом.

    Яркая, необычная внешность только добавили Анастасии популярности, но вдруг исполнительница исчезла из медиа пространства.

    Позднее артистка объявилась, заявив, что выходит замуж за коллегу по сцене, исполнителя Юлиана.

    На свадьбе знаменитостей присутствовала целая съемочная группа, но очень скоро избранники развелись, причем расставание было громким.

    Говорят, что и Анастасия, и Юлиан теперь еле сводят концы с концами, а также не прочь "утопить" свои печали в бутылке.

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