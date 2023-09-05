Смерть матери Анастасии имеет криминальный характер: певица обратилась в полицию

Оказывается, жена отдала своей родительнице большую сумму денег, которую не нашли после ее кончины.

Зудин рассказал, что из психиатрической клиники ему позвонил агент. Владимир обратился к нему с просьбой: "У мамы при себе была большая сумма денег. Посмотрите, они целы?".

Позднее агент позвонил мужу певицы и сообщил, что никаких средств при покойной не обнаружено.

Мужчина не может понять, куда делись деньги, кто их себе присвоил.

Зудин отметил, что к делу уже приступили сотрудники МВД.