PRADA: Основана в Милане в 1913 году Марио Прада

Дизайн Миуччи был известен своим минимализмом, чистыми линиями и неожиданными деталями, такими как использование нейлоновой ткани для дизайна высокой моды.

Сегодня Prada остается символом сдержанной роскоши и вневременной элегантности.

Интересно, что каждый раз в конце показа своих коллекций Миучча Прада не проходит, как другие модельеры, до конца подиума. Она выходит на подиум и сразу же скрывается за кулисами. Такое поведение продиктовано нежеланием модельера конкурировать с красотками-моделями.

Нейлоновый рюкзак Prada — культовый предмет, ставший синонимом бренда. Рюкзак был представлен в 1980-х годах и был сделан из нейлоновой ткани, что было нетрадиционным выбором для дизайна высокой моды.

Нейлоновый рюкзак стал хитом среди модных инсайдеров и стал символом минимализма и сдержанной эстетики Prada. Обувь Prada на платформе — еще одна знаковая вещь, связанная с брендом.

Обувь с массивной подошвой стала популярной в 1990-х годах и с тех пор стала символом смелого и экспериментального подхода бренда к моде.