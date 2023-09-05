DOLCE&GABBANA: Модный дом, основанный в 1985 году Доменико Дольче и Стефано Габбана

Дуэт выпустил свою первую коллекцию в 1985 году, которая стала хитом среди критиков и модных инсайдеров.

Коллекция отличалась смелым и ярким дизайном, вдохновленным сицилийским наследием дизайнеров. Dolce&Gabbana быстро завоевала репутацию благодаря своим гламурным и роскошным моделям, в которых часто использовались замысловатые вышивки, кружева и украшения.

Одной из причин успеха Dolce&Gabbana была приверженность прославлению итальянской культуры и наследия.

В дизайне бренда часто использовались мотивы и рисунки, вдохновленные традиционным сицилийским шитьем, а также отсылки к итальянскому искусству, архитектуре и истории. Этот акцент придал коллекциям уникальность и самобытность и помог бренду выделиться на переполненном рынке.

Одним из самых знаковых изделий бренда является Сицилийские кружева, представляющее собой замысловатые кружева, вдохновленные традиционным сицилийским шитьем. Использование сицилийского кружева в дизайне добавляет нотку женственности и элегантности и стало фирменным элементом эстетики бренда.

Еще одна знаковая вещь у Dolce&Gabbana — платье-корсет. Корсетные платья бренда имеют структурированные корсеты, которые создают красивый силуэт и подчеркивают женские формы.