«‎‎У нас все хорошо»‎: особенная дочь Лолиты Ева записала видеообращение к россиянам

На момент отношений с шоуменом у Милявской родилась наследница Ева. Цекало растил девочку как родную, но никогда не утверждал, что является ее биологическим отцом.

Фанаты артистов не сразу узнали, что Ева страдает от синдрома Аспергера (редкая врожденная форма аутизма). При этом девушка ведет активный образ жизни.

Известно, что болезнь провоцирует нарушение социальной коммуникации, но дочь Милявской не стесняется общаться с окружающими.