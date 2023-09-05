«‎‎У нас все хорошо»‎: особенная дочь Лолиты Ева записала видеообращение к россиянам

12:20 2023-09-05

Дочери исполнительницы Лолиты Милявской Еве уже 24 года. У девушки синдром Аспергера (редкая форма аутизма). Коммуникативная функция у таких людей нарушена, но наследница артистки не стесняется идти на контакт с окружающими.

Популярная российская исполнительница Лолита Милявская состояла в браке 5 раз.

Самым известным из ее мужей был певец и продюсер Александр Цекало. Пара была привлекающей к себе всеобщее внимание.

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    На момент отношений с шоуменом у Милявской родилась наследница Ева. Цекало растил девочку как родную, но никогда не утверждал, что является ее биологическим отцом.

    Фанаты артистов не сразу узнали, что Ева страдает от синдрома Аспергера (редкая врожденная форма аутизма). При этом девушка ведет активный образ жизни.

    Известно, что болезнь провоцирует нарушение социальной коммуникации, но дочь Милявской не стесняется общаться с окружающими. 

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    Всю свою жизнь теперь уже 24-летняя Ева прожила с бабушкой по маминой линии в Болгарии, где у знаменитости в собственности есть недвижимость.

    Артистка часто приезжает навещать мать и наследницу. 

    На днях Лолита выложила в собственном аккаунте свежий ролик, главной героиней которого стала ее дочь. Девушка обращается к жителям РФ, приветствует их и сообщает, что у них все в порядке.

    Фанаты звездного семейства оставили массу положительных отзывов под видео. 

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    Примечательно, что Ева активно развивается и почти не отличается от своих ровесников. В 2018-м она стала студенткой филологического факультета филиала Варшавского университета в Киеве. Также девушка изучает иностранные языки.

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