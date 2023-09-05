Пытался вломиться в чужой дом: Панина задержали в Эстонии и хотят депортировать в РФ

Телеграм-канал SHOT информирует, что Алексей Панин ломился в чужое жилище, думая, что находится на территории своей гостиницы. Прибывшие на вызов полицейские увезли дебошира в местный вытрезвитель.

Возможен вариант, что из Эстонии скандалиста отправят в РФ, так как там его разыскивают по уголовной статье.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил в отношении звезды картины "Жмурки" дело об оправдании терроризма.

Основания для подобного обвинения - заявления Панина по поводу теракта на Крымском мосту, произошедшего в октябре минувшего года.