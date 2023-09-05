Пытался вломиться в чужой дом: Панина задержали в Эстонии и хотят депортировать в РФ

17:22 2023-09-05

Над актером Алексеем Паниным нависла угроза депортации в Россию. Эстонские стражи порядка задержали артиста в нетрезвом виде. Он не только был пьян, но и пытался вломиться в чужой дом.

Телеграм-канал SHOT информирует, что Алексей Панин ломился в чужое жилище, думая, что находится на территории своей гостиницы. Прибывшие на вызов полицейские увезли дебошира в местный вытрезвитель.

Возможен вариант, что из Эстонии скандалиста отправят в РФ, так как там его разыскивают по уголовной статье.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил в отношении звезды картины "Жмурки" дело об оправдании терроризма.

Основания для подобного обвинения - заявления Панина по поводу теракта на Крымском мосту, произошедшего в октябре минувшего года.

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    Известно, что в настоящее время Алексей живет в Испании.

    МВД РФ объявило его в розыск, о чем стало известно еще 22 мая текущего года.

    Телеграм-канал Mash информировал, что в квартире, где был прописан звезда экрана проводились обыски, но позднее стражи порядка выяснили, что недвижимость продана человеку, не имеющему никакого отношения к знаменитости.

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    Примечательно, что в последнее время ни о каком творчестве артиста речь не идет. Его имя всплывает только в центре очередного скандала.

    Не так давно он дал интервью журналистке Ксении Собчак, в ходе которого затронул очень откровенные темы, касающиеся не только его, но и других артистов, имя которых на слуху и которые остались в России.

    Панин заявил, что у него был половой контакт с исполнителем Филиппом Киркоровым, а также заявил, что актер Виктор Сухоруков на съемках "всем ширинки растегивает".

    Адвокат Киркорова Александр Добровинский утверждал, что, когда его клиент созванивался с "партнером", тот заявил: это вам все за то, что поддерживаете РФ в ситуации с Украиной.

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