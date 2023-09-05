«Как живой»: мемориал Шатунову установлен на Троекуровском кладбище Москвы

Тищенко сообщила, что портретного сходства помогли ей добиться точные мерки Юрия, предоставленные ей его семьей, а также снимки его личных вещей.

Интересно, что в бронзе вылита точная копия кроссовок Шатунова, в которых он выходил на сцену в рамках своих последних выступлений.

Не забыла Виктория и о главном нервном жесте знаменитости - пальцы его левой руки слегка сомкнуты. Скульптор объяснила, что такая "привычка" - последствие тяжелого детства исполнителя, который воспитывался в детском доме.