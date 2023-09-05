«Как живой»: мемориал Шатунову установлен на Троекуровском кладбище Москвы

18:09 2023-09-05

6 сентября в день 50-летия исполнителя Юрия Шатунова состоится открытие памятника на его могиле. Монумент уже установлен.

Известно, что скульптор Виктория Тищенко сняла точные мерки Юрия Шатунова для создания памятника певцу.

В день 50-летия покойного (завтра, 6 сентября) на Троекуровском кладбище скульптор-портретист и семья покойного откроют его мемориал.

Корреспонденты KP.RU уже успели побывать на могиле исполнителя накануне официального открытия монумента.

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    Тищенко сообщила, что портретного сходства помогли ей добиться точные мерки Юрия, предоставленные ей его семьей, а также снимки его личных вещей.

    Интересно, что в бронзе вылита точная копия кроссовок Шатунова, в которых он выходил на сцену в рамках своих последних выступлений.

    Не забыла Виктория и о главном нервном жесте знаменитости - пальцы его левой руки слегка сомкнуты. Скульптор объяснила, что такая "привычка" - последствие тяжелого детства исполнителя, который воспитывался в детском доме.

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    Когда у скульптора-портретиста поинтересовались, почему для памятника выбрана бронза, она обратила внимание на долговечность материала.

    Также Тищенко убеждена, что в камне невозможно передать стопроцентрую портретную схожесть.

    Высота статуи - 2 м 16 см также выбрана "со смыслом". Рост Юрия - 1 м 73 см, увеличенный на 1/25 натуры.

    Ранее сообщалось, что вдова певца и его наследники прибыли в Москву из Германии. Светлана Шатунова отметила, что прибыла для того, чтобы контролировать возведение памятника покойному мужу, а также для подготовки концерта в его честь, где композиции исполнителя будут петь известные артисты.

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