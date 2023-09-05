«Как живой»: мемориал Шатунову установлен на Троекуровском кладбище Москвы

Известно, что скульптор Виктория Тищенко сняла точные мерки Юрия Шатунова для создания памятника певцу.
В день 50-летия покойного (завтра, 6 сентября) на Троекуровском кладбище скульптор-портретист и семья покойного откроют его мемориал.
Корреспонденты KP.RU уже успели побывать на могиле исполнителя накануне официального открытия монумента.
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Тищенко сообщила, что портретного сходства помогли ей добиться точные мерки Юрия, предоставленные ей его семьей, а также снимки его личных вещей.
Интересно, что в бронзе вылита точная копия кроссовок Шатунова, в которых он выходил на сцену в рамках своих последних выступлений.
Не забыла Виктория и о главном нервном жесте знаменитости - пальцы его левой руки слегка сомкнуты. Скульптор объяснила, что такая "привычка" - последствие тяжелого детства исполнителя, который воспитывался в детском доме.
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Когда у скульптора-портретиста поинтересовались, почему для памятника выбрана бронза, она обратила внимание на долговечность материала.
Также Тищенко убеждена, что в камне невозможно передать стопроцентрую портретную схожесть.
Высота статуи - 2 м 16 см также выбрана "со смыслом". Рост Юрия - 1 м 73 см, увеличенный на 1/25 натуры.
Ранее сообщалось, что вдова певца и его наследники прибыли в Москву из Германии. Светлана Шатунова отметила, что прибыла для того, чтобы контролировать возведение памятника покойному мужу, а также для подготовки концерта в его честь, где композиции исполнителя будут петь известные артисты.
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