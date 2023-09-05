Золотарник: растение-трансформер, которое губит пастбища и редкие виды в лесах Беларуси

На месте, где росли картофель и свекла, очень быстро появились сорняки и не простые. Золотыми колосьями расцвел здесь золотарник, по которому, как по живой изгороди плетется бешенный огурец.

Здесь на окраине райцентра Ганцевичи еще пару лет назад выращивали овощи. Возможно землю эксплуатировали незаконно, заняли самозахватом и потом бросили зарастать.

Несколько лет назад золотарник впервые появился в райцентре. Кто-то высадил его на старом городском кладбище, кто-то посадил ярко-цветущее растение на приусадебном участке. Вскоре он начал заполнять такие вот пустоши и секрет его прост. Один куст золотарника, после цветения, способен разбросать 11 000 семянок. Кроме живучести за счет быстрого размножения золотарник имеет еще одно скрытое оружие, которое помогает ему завоевывать новые территории. Корневая система растения выделяет специальные вещества, которые подавляют рост соседних растений и те деградируют и вымирают.

Не зря Минприроды Беларуси включило золотарник в число самых агрессивных инвазивных (способных проникать в другой организм и распространяться в нем, не давая размножаться) растений. «Золотарник в Беларуси представлен комплексом видов: канадский и гигантский. Оба они входят в перечень видов, которые необходимо контролировать. Это инвазивные растения, и они относятся к видам-трансформерам, которые меняют среду для других видов. Золотарник поселяется на луговых и нарушенных системах и коровы затем перестают есть траву на пастбищах. При массовом распространении золотарник может входить в лесные экосистемы, где вытесняет подполог. В этом случае редкие виды растений в лесу погибают и исчезают, а природные комплексы трансформируются. В Беларуси два центра распространения золотарника. Это Минск и зона в диаметре 80 км вокруг столицы. Вторым центром стало приграничье: Брестская и Гродненская области, куда это растение попало из Западной Европы», — рассказал корреспонденту Autoparus.by руководитель сектора кадастра растительного мира Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси Олег Мечиславович Масловский. В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 2016 г. № 1002 золотарник отнесен к видам растений, распространение и численность которых подлежит регулированию. Пользователи земельных участков обязаны принимать меры по недопущению его распространения. За невыполнение предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 20 базовых величин. К сожалению, золотарник не единственный незваный гость в нашей природе. Всем памятна эпопея с еще одним инвазивным растением — борщевиком Сосновского.