Пила целый год: Слава пожаловалась, что неудачная пластика у Хайдарова выбила у нее землю из-под ног

Перед выходом проекта на экраны Слава в собственном Телеграм-канале сделала анонс передачи: "Сегодня в 16.00. Первый канал "Мужское/Женское". Много переживаний, слез, мата, а главное - правды!"

Вчера, 4 сентября, в эфир Первого канала вышел выпуск шоу "Мужское/Женское", главной героиней которого стала Слава, где в очередной раз рассказала свою печальную историю о пластической операции у Хайдарова.

Отметим, что Хайдаров пытался оправдываться, уверяя, что Слава просто не следовала его рекомендациям в постоперационный период, из-за чего и возникли все ее проблемы.

Селебрити утверждает, что посещала все прописанные ей процедуры, принимала медикаменты и придерживалась других рекомендаций медика.

В рамках передачи певица не стала скрывать, что сначала была довольна результатами операции, похваставшись этим своей коллеге Любови Успенской, оперировавшейся ранее у Хайдарова. Оказалось, что у Успенской после операции были огромные проблемы не только с грудью, но и с рукой.

Слава пожаловалась, что целый год злоупотребляла спиртным от того, что не могла смотреть на себя в зеркало.