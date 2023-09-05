Отменить 9 Мая: Немоляева уверена, что Талашко ждет час расплаты за такое предложение

86-летняя Светлана Немоляева стала почетным гостем фестиваля патриотического кино "Волгоградский факел".
Знаменитость не могла не прокомментировать поведение 77-летнего украинского актера Владимира Талашко, который известен по ролям Володи Окунева в "Как закалялась сталь", старшего лейтенанта Скворцова в "В бой идут одни "старики"", Нэда Ленда в "Капитане Немо", милиционера Басаргина в "Рожденной революцией".
Талашко призывает отменить День Победы 9 мая, а отмечать этот день 8 мая, назвав Днем памяти. Актер убежден, что "это день скорби".
Артист убежден, что красные гвоздики, символизирующие советское прошлое, неуместны в такой день. По словам Талашко, лучше возлагать к памятникам красные маки.
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Немоляева, общаясь с корреспондентами издания aif.ru призналась, что уже просто не может слышать подобные речи.
Светлана Николаевна негодует, как это не День Победы. Актриса отметила, что она - дитя войны и мало что помнит в деталях, но эмоционально помнит все.
Она заявила, что помнит эвакуацию, сам День Победы, счастье, когда СССР был освобожден. Артистка заверила, что никогда не предаст эту память, погибших людей, солдат, военных, мирных жителей, детей.
Немоляева не сомневается, что Бог обязательно накажет таких личностей, как Талашко. Знаменитость назвала большим грехом его предложение отменить День Победы.
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На церемонии закрытия кинофестиваля звезде "Служебного романа" вручили приз "За выдающийся вклад в актерскую профессию".
"Волгоградский факел" проходил во второй раз и выглядел более масштабно, чем в 2022 году: культурное событие охватило 17 районов, а сам форум шел на день дольше.
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