Отменить 9 Мая: Немоляева уверена, что Талашко ждет час расплаты за такое предложение

86-летняя Светлана Немоляева стала почетным гостем фестиваля патриотического кино "Волгоградский факел".

Знаменитость не могла не прокомментировать поведение 77-летнего украинского актера Владимира Талашко, который известен по ролям Володи Окунева в "Как закалялась сталь", старшего лейтенанта Скворцова в "В бой идут одни "старики"", Нэда Ленда в "Капитане Немо", милиционера Басаргина в "Рожденной революцией".

Талашко призывает отменить День Победы 9 мая, а отмечать этот день 8 мая, назвав Днем памяти. Актер убежден, что "это день скорби".

Артист убежден, что красные гвоздики, символизирующие советское прошлое, неуместны в такой день. По словам Талашко, лучше возлагать к памятникам красные маки.