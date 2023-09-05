«‎‎Я стою одной ногой в могиле»: Линда Евангелиста лишилась груди из-за онкологии

Звезда подиума вспоминает, что просила онколога, чтобы тот вырезал ей опухоль, совершенно не волнуясь о том, будет ли это красиво.

Евангелиста заявила, обращаясь к доктору: "Я хотела, чтобы в моей груди была дыра, я не хотела, чтобы это выглядело красиво. Я хочу, чтобы ты вычистил все оттуда".

Линда сокрушается, что ее лечащий врач не скрывал от нее, что напасть с большой вероятностью может вернуться вновь в любое время.

Знаменитость жалуется, что стоит одной ногой в могиле, именно по этой причине радуется каждому новому прожитому дню.