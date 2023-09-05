«‎‎Я стою одной ногой в могиле»: Линда Евангелиста лишилась груди из-за онкологии

Линда Евангелиста шокировала новостью о том, что страдает от онкологии. С раком груди супермодель сражается с 2018 года.
Она уже успела перенести двойную мастэктомию, химиотерапию. Медики сообщали о положительной динамике в лечении.
К сожалению, недуг вновь вернулся.
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Звезда подиума вспоминает, что просила онколога, чтобы тот вырезал ей опухоль, совершенно не волнуясь о том, будет ли это красиво.
Евангелиста заявила, обращаясь к доктору: "Я хотела, чтобы в моей груди была дыра, я не хотела, чтобы это выглядело красиво. Я хочу, чтобы ты вычистил все оттуда".
Линда сокрушается, что ее лечащий врач не скрывал от нее, что напасть с большой вероятностью может вернуться вновь в любое время.
Знаменитость жалуется, что стоит одной ногой в могиле, именно по этой причине радуется каждому новому прожитому дню.
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Селебрити рассказала, что ей 2 раза за последние 5 лет ставили диагноз рак молочной железы.
58-летняя модель не стала скрывать, что у нее не было сомнений перед двойной мастэктомией. Она мечтает о том, чтобы это все закончилось как страшный сон.
Звезда негодует, что у нее "ужасный показатель онкотипа", а о том, что она серьезно больна, знали только самые близкие люди.
О том, протезировала ли она грудь после двусторонней мастэктомии, она не сообщала.
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