«‎‎Я стою одной ногой в могиле»: Линда Евангелиста лишилась груди из-за онкологии

22:09 2023-09-05

Злокачественную опухоль молочной железы у супермодели Линды Евангелисты обнаружили в 2018 году. 5 лет борьбы с недугом дались знаменитости нелегко. Стало известно, что ей удалили грудь.

Линда Евангелиста шокировала новостью о том, что страдает от онкологии. С раком груди супермодель сражается с 2018 года.

Она уже успела перенести двойную мастэктомию, химиотерапию. Медики сообщали о положительной динамике в лечении.

К сожалению, недуг вновь вернулся.

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    Звезда подиума вспоминает, что просила онколога, чтобы тот вырезал ей опухоль, совершенно не волнуясь о том, будет ли это красиво.

    Евангелиста заявила, обращаясь к доктору: "Я хотела, чтобы в моей груди была дыра, я не хотела, чтобы это выглядело красиво. Я хочу, чтобы ты вычистил все оттуда".

    Линда сокрушается, что ее лечащий врач не скрывал от нее, что напасть с большой вероятностью может вернуться вновь в любое время.

    Знаменитость жалуется, что стоит одной ногой в могиле, именно по этой причине радуется каждому новому прожитому дню.

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    Селебрити рассказала, что ей 2 раза за последние 5 лет ставили диагноз рак молочной железы.

    58-летняя модель не стала скрывать, что у нее не было сомнений перед двойной мастэктомией. Она мечтает о том, чтобы это все закончилось как страшный сон.

    Звезда негодует, что у нее "ужасный показатель онкотипа", а о том, что она серьезно больна, знали только самые близкие люди.

    О том, протезировала ли она грудь после двусторонней мастэктомии, она не сообщала.

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