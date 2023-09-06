После расставания стали ближе и дружнее: Столяров впервые прокомментировал разрыв отношений с Ксенией Шойгу

Расставание Ксении Шойгу и Алексея Столярова не помешало дальнейшему сотрудничеству бывших избранников. Также пара сообща воспитывает дочь.

Бывший наследницы Сергея Шойгу отметил, что у него сложилось впечатление, что они с Ксенией стали еще дружнее.

Столяров утверждает, что они разошлись без грязи.

В рамках проекта "вМесте" Алексей сообщил, что экс-возлюбленные запросто звонят друг другу, чтобы спросить о том, как дела.