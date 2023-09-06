После расставания стали ближе и дружнее: Столяров впервые прокомментировал разрыв отношений с Ксенией Шойгу

09:08 2023-09-06

Блогер и спортсмен Алексей Столяров и Ксения Шойгу в 2021 году стали родителями девочки. Фанаты пары с нетерпением ждали, когда же влюбленные пойдут в ЗАГС. Этого так и не случилось, а в июле текущего года знаменитости объявили о том, что расстались.

Расставание Ксении Шойгу и Алексея Столярова не помешало дальнейшему сотрудничеству бывших избранников. Также пара сообща воспитывает дочь.

Бывший наследницы Сергея Шойгу отметил, что у него сложилось впечатление, что они с Ксенией стали еще дружнее.

Столяров утверждает, что они разошлись без грязи.

В рамках проекта "вМесте" Алексей сообщил, что экс-возлюбленные запросто звонят друг другу, чтобы спросить о том, как дела.

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    Мужчина признался, что раньше не мог себе даже вообразить, что с бывшими можно так по-доброму расстаться. Их история с Шойгу - тому пример.

    Столяров называет дочь министра обороны настоящим другом. Блогер отмечает, он не выносит, когда хейтят Ксению, всегда оставаясь на ее стороне.

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    Столяров счастлив от того, что разрыв никак не сказался на их дочери Милане, которой оба родителя уделяют все свободное время.

    Расстаться пара решила по обоюдному согласию при подробном обсуждении сложившейся ситуации.

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    Ранее сообщалось, что Столярову приписывают роман с менеджером звезды ТикТок Вали Карна.val Анной.

    Алексей "лайкает" каждый снимок девушки и осыпает комплиментами, восхищаясь ее красотой.

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