Непорядочно поступили те люди, что вызвали полицию: Панин о его задержании в Эстонии

Сообщалось, что известный своими скандальными выходками российский актер Алексей Панин был задержан в Таллине за пьяный дебош.

По поступившим ранее сведениям, Панин был изрядно пьян и в районе 03:00 ломился в частный дом, перебил всю посуду и наделал много шума.

Его задержали стражи порядка, доставили в полицейский участок, а уже после этого его "командировали" в вытрезвитель.