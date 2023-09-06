Непорядочно поступили те люди, что вызвали полицию: Панин о его задержании в Эстонии

09:43 2023-09-06

Алексей Панин заявил, что его задержание в Эстонии имеет несколько другой контекст, чем написали в СМИ.

Сообщалось, что известный своими скандальными выходками российский актер Алексей Панин был задержан в Таллине за пьяный дебош.

По поступившим ранее сведениям, Панин был изрядно пьян и в районе 03:00 ломился в частный дом, перебил всю посуду и наделал много шума.

Его задержали стражи порядка, доставили в полицейский участок, а уже после этого его "командировали" в вытрезвитель.

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    Панин в интервью BAZA заявил, что дело обстояло совершенно другим образом.

    Он не стал отрицать, что его задержали полицейские, но не в частном доме, а в публичном.

    Артист утверждает, что прибыл туда выпить, так как на территории Эстонии алкоголь ночью больше нигде не продают.

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    Алексей объяснил, что случился обычный бытовой конфликт. Сотрудники увеселительного заведения себя "по-скотски повели", а актер их "послал, куда подальше".

    После был вызван наряд полиции и знаменитость "изолировали в местный вытрезвитель".

    Звезда картины "Жмурки" заверяет, что ни о каком дебоше речи не шло, и он не нарушал эстонское законодательство.

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    О проблемах Панина с алкоголем в недавнем своем интервью на Ютубе сообщал его бывший друг, журналист и ведущий Отар Кушанашвили.

    Кушанашвили заявил, что Алексей выглядит "предсмертно". Звезда экрана сокрушался, что экс-приятель привел свой организм в негодность регулярным и чрезмерным употреблением спиртного.

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