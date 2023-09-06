«Выброшен на помойку, как туалетная бумага»: у Смольянинова наконец случилось озарение в Америке

Складывается впечатление, что Артура Смольянинова совсем не интересуют проблемы его близких.

Только недавно Артур заявлял, что по крайней мере в течение 10 последующих лет в РФ не собирается.

Интересно, что за границей, где он обосновался, счастливым он себя не ощущает. Артур признался, что в мыслях постоянно находится в родном государстве.

Земляки продолжают жить своей привычной жизнью, что приносит артисту страдания.