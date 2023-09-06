«Выброшен на помойку, как туалетная бумага»: у Смольянинова наконец случилось озарение в Америке

Складывается впечатление, что Артура Смольянинова совсем не интересуют проблемы его близких.
Только недавно Артур заявлял, что по крайней мере в течение 10 последующих лет в РФ не собирается.
Интересно, что за границей, где он обосновался, счастливым он себя не ощущает. Артур признался, что в мыслях постоянно находится в родном государстве.
Земляки продолжают жить своей привычной жизнью, что приносит артисту страдания.
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Смольянинов признался: "У меня это просто не сходится в голове. Я смотрю: они там. И вот концерт. И все хорошо. А я здесь. А почему я здесь? Я просто не понимаю. Мне просто очень-очень грустно. Даже не представляете, насколько."
Звезда картины "9 рота" сообщил, что совсем недавно был в США.
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Он рассказал, что в штатах у него на многое открылись глаза. Смольянинов осознал, что его соотечественники живут в плену обмана, говорят одно, а поступки совершают другие, многие такого напряжения просто не выдерживают.
Знаменитость оценил ситуацию, происходящую на его родине: "Когда приходит момент, что все, это предел, ты начинаешь стучать ножками, а все, время ушло. Ты уже опутан, отравлен, обманут. Просто обманут и использован. Очень просто обманут, использован и выброшен на помойку, как туалетная бумага, как мешок с мусором, как что-то ненужное. Сейчас там так".
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