Вдова и дети разрыдались: открытие памятника Шатунову состоялось сегодня, 6 сентября, когда певец мог праздновать 50-летний юбилей

Автором скульптуры является Виктория Тищенко, признавшаяся, что пыталась передать позитив, который исходил от артиста при жизни, его простоту.

Скульптор-портретист отметила: "Он излучает очень положительную энергию, очень приятный, весь светлый, добрый и народный какой-то. Хотелось сделать именно такой простой, чистый и добрый, светлый памятник без лишних элементов, потому что они ему не нужны".

Мастер изобразила знаменитость с микрофоном в руках во время его выступления, с легкой улыбкой на губах.

Мемориал вылит из бронзы, постамент, на который он помещен, гранитный, где подписаны годы жизни звезды сцены и его автограф, трофей, который мечтали получить поклонники Шатунова.

Выбор материала Тищенко объяснила его прочностью. Кроме того, скульптор подчеркнула, что в камне стопроцентной схожести с реальной личностью достичь невозможно.