Вдова и дети разрыдались: открытие памятника Шатунову состоялось сегодня, 6 сентября, когда певец мог праздновать 50-летний юбилей

13:41 2023-09-06

В Москве на Троекуровском кладбищи состоялось открытие памятника солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову.

Мемориал известному исполнителю Юрию Шатунову открыли сегодня, 6 сентября, ровно в 50 лет со дня рождения покойного.

На церемонии открытия мемориала присутствовали близкие, коллеги, фанаты Юрия.

Светлана Шатунова и дети покойного Дэннис и Эстелла не могли сдержать слез, вспоминая о близком человеке.

  • Изображение статьи

    Автором скульптуры является Виктория Тищенко, признавшаяся, что пыталась передать позитив, который исходил от артиста при жизни, его простоту.

    Скульптор-портретист отметила: "Он излучает очень положительную энергию, очень приятный, весь светлый, добрый и народный какой-то. Хотелось сделать именно такой простой, чистый и добрый, светлый памятник без лишних элементов, потому что они ему не нужны".

    Мастер изобразила знаменитость с микрофоном в руках во время его выступления, с легкой улыбкой на губах.

    Мемориал вылит из бронзы, постамент, на который он помещен, гранитный, где подписаны годы жизни звезды сцены и его автограф, трофей, который мечтали получить поклонники Шатунова.

    Выбор материала Тищенко объяснила его прочностью. Кроме того, скульптор подчеркнула, что в камне стопроцентной схожести с реальной личностью достичь невозможно.

  • Изображение статьи

    Напомним, что исполнителя композиций "Белые розы" и "Седая ночь" не стало в возрасте 48 лет. Несчастье произошло 23 июня прошлого года.

    Причиной кончины известной личности медики назвали острую сердечную недостаточность, спровоцированную обширным инфарктом миокарда.

Показать следующие комментарии
Фото