Вдова и дети разрыдались: открытие памятника Шатунову состоялось сегодня, 6 сентября, когда певец мог праздновать 50-летний юбилей

Мемориал известному исполнителю Юрию Шатунову открыли сегодня, 6 сентября, ровно в 50 лет со дня рождения покойного.
На церемонии открытия мемориала присутствовали близкие, коллеги, фанаты Юрия.
Светлана Шатунова и дети покойного Дэннис и Эстелла не могли сдержать слез, вспоминая о близком человеке.
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Автором скульптуры является Виктория Тищенко, признавшаяся, что пыталась передать позитив, который исходил от артиста при жизни, его простоту.
Скульптор-портретист отметила: "Он излучает очень положительную энергию, очень приятный, весь светлый, добрый и народный какой-то. Хотелось сделать именно такой простой, чистый и добрый, светлый памятник без лишних элементов, потому что они ему не нужны".
Мастер изобразила знаменитость с микрофоном в руках во время его выступления, с легкой улыбкой на губах.
Мемориал вылит из бронзы, постамент, на который он помещен, гранитный, где подписаны годы жизни звезды сцены и его автограф, трофей, который мечтали получить поклонники Шатунова.
Выбор материала Тищенко объяснила его прочностью. Кроме того, скульптор подчеркнула, что в камне стопроцентной схожести с реальной личностью достичь невозможно.
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Напомним, что исполнителя композиций "Белые розы" и "Седая ночь" не стало в возрасте 48 лет. Несчастье произошло 23 июня прошлого года.
Причиной кончины известной личности медики назвали острую сердечную недостаточность, спровоцированную обширным инфарктом миокарда.
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