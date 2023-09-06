Привычки экономии граждан СССР, которыми пользуются современные миллиардеры

14:37 2023-09-06

Некоторые аспекты жизни советских людей сегодня выглядят нелепо. Интересным является то, что многие популярные в ту пору вещи из-за тотального дефицита, актуальны и в настоящее время, но по совершенно иным причинам.

Недостаток многих привычных на сегодняшний день предметов быта, одежды, мебели и даже продуктов сегодня кажется смешным.

Чего только стоит пример с пластиковыми пакетами, которые в СССР были чем-то недостижимым. Их покупали за большие деньги на черном рынке или же экономили, используя авоську.

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    Интересно, что сегодня люди понимают, что пластиковые пакеты - вещь вредная для окружающей среды, а потому известные бренды выпускают "авоськи" (от Jane's story).

    Борцы за экологию также призывают жителей планеты Земля переходить на стеклянную тару, в которой выпускаются напитки в замену пластиковым бутылкам и пакетам.

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    Не надо говорить о том, что ни одна хозяйка в СССР не выкидывала стеклянные бутылки от молока, кефира, спиртных напитков. Сдавать "стекло" не было зазорным в те времена.

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    В советские времена женщины пользовались услугами портных, так как в магазине все было однотипным, серым, да и качество оставляло желать лучшего.

    Сегодня же к швеям обращаются, чтобы получить вещь, которой ни у кого нет.

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    Дача для советского человека - мечта наряду с собственными авто и квартирой. Счастливые обладатели участка с домом за городом не разгибали спины на выходных, пропалывая грядки, ухаживая за деревьями, кустарниками.

    Всевозможные закатки в виде маринованных овощей, варенья, компотов - символ советской эпохи.

    Те, кому не удалось "завести" дачу, устраивали "огород" на подоконниках, выращивая таким образом зелень, помидоры, огурцы и даже апельсины.

    Интересно, что эта привычка осталась до наших дней. Многие выращивают овощи и фрукты прямо у себя дома, чтобы вырастить натуральные продукты.

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