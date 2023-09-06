Привычки экономии граждан СССР, которыми пользуются современные миллиардеры

Недостаток многих привычных на сегодняшний день предметов быта, одежды, мебели и даже продуктов сегодня кажется смешным.
Чего только стоит пример с пластиковыми пакетами, которые в СССР были чем-то недостижимым. Их покупали за большие деньги на черном рынке или же экономили, используя авоську.
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Интересно, что сегодня люди понимают, что пластиковые пакеты - вещь вредная для окружающей среды, а потому известные бренды выпускают "авоськи" (от Jane's story).
Борцы за экологию также призывают жителей планеты Земля переходить на стеклянную тару, в которой выпускаются напитки в замену пластиковым бутылкам и пакетам.
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Не надо говорить о том, что ни одна хозяйка в СССР не выкидывала стеклянные бутылки от молока, кефира, спиртных напитков. Сдавать "стекло" не было зазорным в те времена.
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В советские времена женщины пользовались услугами портных, так как в магазине все было однотипным, серым, да и качество оставляло желать лучшего.
Сегодня же к швеям обращаются, чтобы получить вещь, которой ни у кого нет.
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Дача для советского человека - мечта наряду с собственными авто и квартирой. Счастливые обладатели участка с домом за городом не разгибали спины на выходных, пропалывая грядки, ухаживая за деревьями, кустарниками.
Всевозможные закатки в виде маринованных овощей, варенья, компотов - символ советской эпохи.
Те, кому не удалось "завести" дачу, устраивали "огород" на подоконниках, выращивая таким образом зелень, помидоры, огурцы и даже апельсины.
Интересно, что эта привычка осталась до наших дней. Многие выращивают овощи и фрукты прямо у себя дома, чтобы вырастить натуральные продукты.
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