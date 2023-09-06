Привычки экономии граждан СССР, которыми пользуются современные миллиардеры

Недостаток многих привычных на сегодняшний день предметов быта, одежды, мебели и даже продуктов сегодня кажется смешным.

Чего только стоит пример с пластиковыми пакетами, которые в СССР были чем-то недостижимым. Их покупали за большие деньги на черном рынке или же экономили, используя авоську.