«Моя героиня - единственная, кто идет против всей грязи»: Рудова вступилась за своего персонажа в сериале про эскорт Жизнь по вызову

Наталья Рудова рассказала, что ее персонаж в первом сезоне сериала "Жизнь по вызову" является главным врагом героя Павла Прилучного.
Вся картина строится на мести героини актрисы. Знаменитость призналась, что именно в этом и был ее интерес к проекту и роли.
Рудова отмечает, что сама тема сериала ее не интересует и не является привлекательной для нее, но между тем Наталья знает, что зрители такое любят.
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Рудова с симпатией относится к своей героине по той причине, что она единственная, кто идет против всей грязи, но своими путями.
В конце первого сезона Меджик из мести отдает героиню Натальи в секс-рабство.
Артистка признается, что в новой части придумала для "несчастной" несколько нюансов, усугубив характер и подачу, показав, что та пережила, так как в сценарии страдания "рабыни" были описаны очень сухо.
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Когда корреспонденты издания Woman.ru поинтересовались у звезды экрана, есть ли польза в сериале "Жизнь по вызову", та ответила, что есть, так как это единственный сериал про эскорт без прикрас.
Селебрити назвала проект пособием про то, что ждет девушек, если они захотят "легких" денег.
Рудова призналась, что с неуважением относится к эскортницам. Для себя ценность проекта она видит в возможности проигрывать эмоции, которые ей не свойственны.
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