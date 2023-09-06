«Моя героиня - единственная, кто идет против всей грязи»: Рудова вступилась за своего персонажа в сериале про эскорт Жизнь по вызову

Наталья Рудова рассказала, что ее персонаж в первом сезоне сериала "Жизнь по вызову" является главным врагом героя Павла Прилучного.

Вся картина строится на мести героини актрисы. Знаменитость призналась, что именно в этом и был ее интерес к проекту и роли.

Рудова отмечает, что сама тема сериала ее не интересует и не является привлекательной для нее, но между тем Наталья знает, что зрители такое любят.