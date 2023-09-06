Привозили мешки денег от пацанов: Иосиф Пригожин рассказал, как его часто путали с главой ЧВК Вагнер

Однофамилец покойного руководителя ЧВК "Вагнер" Иосиф Пригожин признался, что к нему частенько приходили люди, желающие вступить в ряды военного формирования, некоторые из них "за услугу" предлагали солидные суммы денег.
Музыкальный продюсер заверил, что никто у них никаких денег не брал.
Супруг певицы Валерии сообщил, что приходили люди и говорили, что "это от пацанов". Сотрудники деятеля музыкальной индустрии в ответ заявляли: "Это не к нам, это в другое место".
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Пригожин утверждает, что путать с однофамильцем его стали ещё до попытки мятежа ЧВК "Вагнер".
Чуть раньше стало известно, что продюсер больше не будет ведущим проекта "Звезды сошлись", который выходит в эфир канала НТВ.
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Интересно, что совсем недавно Иосиф заявлял, что всегда хотел сотрудничать с Лерой Кудрявцевой и был впечатлён совместной деятельностью с ней. Причины его ухода из проекта до сих пор неизвестны.
Известно только то, что на замену Пригожину пришел актер Тимур Еремеев, известный по ролям в сериалах "Кухня" и "Отель Элеон".
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Ранее продюсер рассуждал о Юрии Шатунове, которому сегодня должно было исполниться 50 лет.
Музыкальный деятель убежден, что солист группы "Ласковый май" - символ современной РФ, так как в свое время сломал стереотипы о себе, встав в один ряд с мировыми знаменитостями.
Иосиф обратил внимание, что Юрий имел влияние на разные поколения людей.
В интервью изданию "Московский комсомолец" он заявил: "Без музыкального образования Юра собирал стадионы и большие дворцы, стал культовым, как группы The Beatles и "Кино", и на протяжении 34 лет Шатунов оставался востребованным артистом."
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