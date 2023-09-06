Привозили мешки денег от пацанов: Иосиф Пригожин рассказал, как его часто путали с главой ЧВК Вагнер

Однофамилец покойного руководителя ЧВК "Вагнер" Иосиф Пригожин признался, что к нему частенько приходили люди, желающие вступить в ряды военного формирования, некоторые из них "за услугу" предлагали солидные суммы денег.

Музыкальный продюсер заверил, что никто у них никаких денег не брал.

Супруг певицы Валерии сообщил, что приходили люди и говорили, что "это от пацанов". Сотрудники деятеля музыкальной индустрии в ответ заявляли: "Это не к нам, это в другое место".