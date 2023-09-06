Похожи как две капли воды: объявился сын Баскова по имени Бронислав

Интересно, что последние годы о личной жизни Николая Баскова ничего не было известно.
После того как не состоялась свадьба исполнителя с Викторией Лопыревой (поговаривают, что это был только пиар), он перестал делиться снимками со своими пассиями в соцсетях.
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И вдруг на фоне этой "тиши да глади" как гром среди ясного неба объявился молодой человек, назвавший себя наследником золотого голоса РФ.
Интересно, что юноша действительно внешне очень похож на певца. Назвался он Брониславом Басковым, а также заявил, что занимается музыкой по примеру "отца".
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Интересно, что многие в рассказ Бронислава поверили, ведь Басков был женат на дочери своего экс-продюсера Светлане Шпигель, которая родила от него сына.
Пара прожила вместе всего несколько лет, а после расставания бывшая жена запретила артисту общаться с ребенком.
Позднее Шпигель связала себя узами брака с Вячеславом Соболевым, которого мальчик считает своим отцом.
Известно, что экс-супруга давно уехала из России с семьей, по этой причине Басков вряд ли скоро увидится со своим родным сыном.
Что касается "Бронислава Баскова", юноша оказался сиротой, а таким образом пытался привлечь к себе внимание и прославиться, о чем удалось узнать корреспондентам издания Teleprogramma.pro.
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