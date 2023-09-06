Похожи как две капли воды: объявился сын Баскова по имени Бронислав

Интересно, что юноша действительно внешне очень похож на певца. Назвался он Брониславом Басковым, а также заявил, что занимается музыкой по примеру "отца".

И вдруг на фоне этой "тиши да глади" как гром среди ясного неба объявился молодой человек, назвавший себя наследником золотого голоса РФ.

Интересно, что многие в рассказ Бронислава поверили, ведь Басков был женат на дочери своего экс-продюсера Светлане Шпигель, которая родила от него сына.

Пара прожила вместе всего несколько лет, а после расставания бывшая жена запретила артисту общаться с ребенком.

Позднее Шпигель связала себя узами брака с Вячеславом Соболевым, которого мальчик считает своим отцом.

Известно, что экс-супруга давно уехала из России с семьей, по этой причине Басков вряд ли скоро увидится со своим родным сыном.

Что касается "Бронислава Баскова", юноша оказался сиротой, а таким образом пытался привлечь к себе внимание и прославиться, о чем удалось узнать корреспондентам издания Teleprogramma.pro.