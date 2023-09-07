Наконец нашел свою любовь и неожиданно умер: любимые жещины Михаила Зеленского

Обидно то, что 46-летний замглавы канала "Россия-Культура" в последние годы придерживался ЗОЖ: следил за питанием, занимался спортом.

Сегодня, 7 сентября, день рождения Михаила Зеленского, которого не стало полтора года назад - звезда экрана скончался в результате инсульта во время отпуска с семьей в Доминикане.

Вместе со своей последней супругой Милой Рубинчик он хотел завести детей. 46-летний ведущий был счастлив, что наконец нашел настоящую любовь, но увы...

Женат был Михаил 3 раза. Впервые он связал себя узами брака с одноклассницей Ольгой Дробиной, которая была его первой любовью. Интересно, что после школы молодые люди разошлись, а спустя 12 лет встретились и поняли, что хотят жить вместе. Поженилась пара в 2005 году, а в 2007 приняла совместное решение о расставании. Причины - разные интересы, нежелание подстраиваться друг под друга.

Второй женой Зеленского стала фигуристка Елена Грушина, с которой он выступал в паре в рамках шоу "Танцы на льду". Красивые ухаживания, забота, умение идти на жертвы ради второй половинки - то, что покорило спортсменку, которая даже переехала к Михаилу из США, где жила и куда перевезла всю свою семью. Телеведущий учел ошибки предыдущего брака, старался уделять жене и дочерям (София (2008), Полина (2012)) больше внимания. Что стало причиной расставания "идеальной" пары до сих пор неизвестно, но уже в 2017 году Зеленский везде появлялся со своей новой любовью, психологом и блогером Милой Рубинчик.