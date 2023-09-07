Вайкуле призвала развернуть войну на территории РФ

Лайма Вайкуле стала популярна благодаря СССР и РФ, с чем спорить не берется даже сама исполнительница. После же запуска спецоперации в Украине она без конца позволяет себе нелестные высказывания в адрес России, ее жителей.

Речи знаменитости вызывают недоумение и огромное разочарование даже у тех людей, которые были ее поклонниками.

Вайкуле, к примеру, убеждена, что российские жители должны дрожать от страха, ожидая запуска боевых действий на территории своего государства.