Лайма Вайкуле стала популярна благодаря СССР и РФ, с чем спорить не берется даже сама исполнительница. После же запуска спецоперации в Украине она без конца позволяет себе нелестные высказывания в адрес России, ее жителей.
Речи знаменитости вызывают недоумение и огромное разочарование даже у тех людей, которые были ее поклонниками.
Вайкуле, к примеру, убеждена, что российские жители должны дрожать от страха, ожидая запуска боевых действий на территории своего государства.
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Интересно, что остается непонятным тот факт, кого именно артистка призывает напасть на РФ. Звезда сцены недоумевает от того, почему СВО идет на территории Незалежнай.
Латвийская певица уверена, что война должна идти на территорию российского государства.
Более того, она заявила: "Я почти уверена, что это произойдет".
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Россияне предполагают, что без громких слов представителям украинских СМИ неинтересно было бы записывать интервью с исполнительницей.
Эпизоды видео сегодня появляются в Сети, вызывая негативные эмоции в сердцах простых граждан.
В рамках этого же общения с украинскими журналистами прибалтийская артистка обратилась к главе РФ Владимиру Путину, призвав того остановить спецоперацию.
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