Дизайнер Абрамович присвоила себе 1 000 000 рублей, которые перевела ей Муцениеце

Агата Муцениеце утверждает, что Наташа Абрамович обманула ее в общей сложности почти на 1 000 000 российских рублей при обустройстве загородного дома. Такой нерадостной информацией звезда экрана и сцены поделилась в собственном блоге.

Артистка утверждает, что она переводила средства дизайнеру на разные нужды, от жалюзи до установки кондиционеров.

Каково же было удивление актрисы, когда "специалист" "оставила" всю сумму себе любимой.