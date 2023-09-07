Дизайнер Абрамович присвоила себе 1 000 000 рублей, которые перевела ей Муцениеце

13:52 2023-09-07

Актриса Агата Муцениеце очень разочарована поведением дизайнера интерьера Наташи Абрамович, которую знает много лет. Знаменитость утверждает, что специалист ее "кинула" при обустройстве дома.

Агата Муцениеце утверждает, что Наташа Абрамович обманула ее в общей сложности почти на 1 000 000 российских рублей при обустройстве загородного дома. Такой нерадостной информацией звезда экрана и сцены поделилась в собственном блоге.

Артистка утверждает, что она переводила средства дизайнеру на разные нужды, от жалюзи до установки кондиционеров.

Каково же было удивление актрисы, когда "специалист" "оставила" всю сумму себе любимой.

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    Муцениеце очень расстроилась еще и по той причине, что знает Абрамович много лет. Дизайнер оказывала знаменитости помощь раньше при обустройстве квартиры в городе.

    Муцениеце не стала скрывать, что к качеству работы Наташи у нее были вопросы.

    Агата рассказала, что собой представляет "мастер": "Она позиционировала себя как дизайнер. Ну вы увидели, да, какой она дизайнер. Она сделала шкафчики на кухне так, что они не открываются. Ну допустим. Наташа предложила мне помощь в обустройстве дома. Я согласилась, потому что не было времени".

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    Не ладятся у Муцениеце дела и с ее бывшим мужем и коллегой Павлом Прилучным.

    Уже второй раз за полгода актриса подает в суд на отца своих детей.

    Интересно, что предыдущий иск знаменитости к экс-супругу государственная инстанция удовлетворила. Тогда Агата выписывала Павла из своей квартиры.

    В настоящее время звезда экрана пытается возместить с бывшего затраты на юристов в ходе судебных разбирательств в размере 51 000 рублей.

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