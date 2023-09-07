Дизайнер Абрамович присвоила себе 1 000 000 рублей, которые перевела ей Муцениеце

Агата Муцениеце утверждает, что Наташа Абрамович обманула ее в общей сложности почти на 1 000 000 российских рублей при обустройстве загородного дома. Такой нерадостной информацией звезда экрана и сцены поделилась в собственном блоге.
Артистка утверждает, что она переводила средства дизайнеру на разные нужды, от жалюзи до установки кондиционеров.
Каково же было удивление актрисы, когда "специалист" "оставила" всю сумму себе любимой.
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Муцениеце очень расстроилась еще и по той причине, что знает Абрамович много лет. Дизайнер оказывала знаменитости помощь раньше при обустройстве квартиры в городе.
Муцениеце не стала скрывать, что к качеству работы Наташи у нее были вопросы.
Агата рассказала, что собой представляет "мастер": "Она позиционировала себя как дизайнер. Ну вы увидели, да, какой она дизайнер. Она сделала шкафчики на кухне так, что они не открываются. Ну допустим. Наташа предложила мне помощь в обустройстве дома. Я согласилась, потому что не было времени".
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Не ладятся у Муцениеце дела и с ее бывшим мужем и коллегой Павлом Прилучным.
Уже второй раз за полгода актриса подает в суд на отца своих детей.
Интересно, что предыдущий иск знаменитости к экс-супругу государственная инстанция удовлетворила. Тогда Агата выписывала Павла из своей квартиры.
В настоящее время звезда экрана пытается возместить с бывшего затраты на юристов в ходе судебных разбирательств в размере 51 000 рублей.
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